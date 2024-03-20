Прибыль туристической отрасли Бразилии выросла почти на 8% в 2023 году

Доходы туристической отрасли Бразилии в прошлом году выросли на 7,8 процента до 189,4 млрд реалов (3,4 трлн рублей). Об этом сообщает Brasil 247, партнер сети TV BRICS, со ссылкой на Федерацию торговли товарами, услугами и туризма штата Сан-Паулу (FecomercioSP).

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По данным организации, данные демонстрируют постепенное восстановление сектора после пандемии коронавируса.

В декабре доходы от туризма увеличились на 1,1 процент по сравнению с тем же месяцем 2022 года, при этом прибыль отрасли составила 18,1 млрд реалов (328 млрд рублей).

Положительный результат был достигнут в основном за счет сдачи транспорта в аренду. Доход этого сегмента за отчетный период вырос на 18,3 процента.