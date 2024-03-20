Визовый эксперт объяснил, когда россиян не пустят в Европу без нового паспорта

Для поездок в Европу с середины 2024 года потребуется загранпаспорт нового образца. Даже при наличии действующего документа старого образца необходимо будет иметь при себе документ со встроенным чипом. Об этом «ФедералПресс» рассказал визовый эксперт Илья Блажиевский.

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«На фоне событий в мире в пятилетние паспорта шенгенскую визу ставят с запретом на посещение определенных стран, в большинстве случаев это Дания. Это связано с отсутствием чипа в паспорте. Участились случаи, когда обладателей паспортов старого образца не пускают в Европу по причине ошибок в написании ряда символов в документе. С биометрическим паспортом таких проблем не наблюдалось», – заявил эксперт.

Визовый эксперт Илья Блажиевский рекомендует заранее позаботиться об оформлении биометрического загранпаспорта. Он пояснил, что во втором полугодии 2024 года большинство стран Европы начнет работать с автоматизированной системой въезда/выезда, которая распознает только чип. Например, Мальта еще в прошлом году объявила о том, что выдача шенгенских виз обладателям старых загранпаспортов ограничена.

Новый документ оформляется сроком на 10 лет и имеет ряд преимуществ по сравнению с загранпаспортом пятилетнего образца, сообщил Блажиевский. Эксперт добавил, что загранпаспорт старого образца подойдет для людей, которые редко путешествуют, ограничены во времени оформления, а также имеют ребенка до 14 лет, который выезжает за границу только со взрослым.

Ранее специалисты рассказали, какие паспорта признают недействительными в 2024 году. В первую очередь это коснется документов с пропущенными символами и буквами.