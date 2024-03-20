Слетать из Москвы в Сеул в майские праздники реально за 43 тысячи рублей

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты из Москвы в Сеул (Южная Корея) на майские даты.

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Так, места экономкласса на рейсах авиакомпании China Eastern Airlines отправлением туда 7 мая, обратно – 20 мая предлагаются за 43,6 тыс. руб., багаж включен в стоимость (здесь и далее указаны тарифы, актуальные по состоянию на 21.00 19 марта. – Ред.). В пути придется сделать пересадку в аэропорту Пекина, на обратном маршруте – длительную, 19 часов.

Есть вариант и с более короткой стыковкой – менее 2 часов на пути в каждую сторону, но он существенно дороже – 73,3 тыс. руб.

Доступные по стоимости авиабилеты в Сеул можно забронировать и на соседние даты. Например, с 10 по 20 мая, или с 11-го по 20-е они обойдутся в 43,6 тыс. руб.

Прямого авиасообщения между российской столицей и Сеулом сейчас нет, долететь можно только с пересадками. Для въезда в Южную Корею с туристическими целями виза гражданам России не нужна. Находиться в стране разрешено до 90 дней в течение полугода, но непрерывно – до 60 дней. Перед поездкой, не менее чем за 72 часа до посадки на авиарейс в Корею необходимо оформить онлайн электронное разрешение K-ETA на сайте k-eta.go.kr. Этот документ нужен туристам от 18 до 64 лет.