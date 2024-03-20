Как в 2024 году вернуться из Европы в Россию

Пожалуй, самым популярным маршрутом из Европы в Россию был пункт пропуска через финскую границу. Прямым рейсом летишь из европейской страны до Хельсинки, а там автобусом добираешься до Петербурга. Только нужно дважды пройти погранконтроль - на финском пункте пропуска и на российском. Но с 18 ноября 2023 года они закрылись.

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Смотрим билеты на сайтах агрегаторов City Travel, travel.yandex, avia.tutu. Выбираем самые недорогие маршруты из пяти разных европейских городов до Москвы на 25 июня этого года. Билеты безбагажные.

Прага - Москва

Самый дешевый билет от авиакомпании Wizz Air за 26 196 рублей. Но! Время в полете - 23 часа. Ночная пересадка ждет вас сначала в аэропорту Лондона. И придется пройти повторную регистрацию еще в Стамбуле.

Вена - Москва

Есть возможность на эту дату купить билет "Азербайджанских авиалиний" до Москвы за 25 802 рубля. Время в полете - 10.30. Пересадка в Баку. Плюс - до следующего рейса 3.20. Можно успеть выпить кофе и купить сувениры.

Париж - Москва

Бюджетное предложение от армянской авиакомпании FlyOne - 16 266 рублей. Пересадка в Ереване - 3.40. В полете - 12 часов 10 минут. Минус - пересадка ночью. В Армению вы прилетите в 4.20. Но при желании, если повезет, можно поспать во время полета из Парижа. Самолет будет в воздухе 5.20. Другие варианты на эту дату уже дороже на 10 тыс. рублей. Придется сделать две пересадки и поменять авиакомпанию. Соответственно, дорога удлинится до суток.

Будапешт - Москва

Лучшая цена билета на эту дату на данный момент - 30 637 рублей. Перевозчик Pegasus - с одной пересадкой через Стамбул.

Два минуса: время в пути составит почти сутки, и в аэропорту придется провести 17 часов. Если купить билет той же компании чуть дороже - за 31 тыс. рублей, то пересадка составит 6 часов.

Единственный плюс - это цена перелета. Минус: сидеть в турецком аэропорту то еще удовольствие. Учитывая, что турки дают воспользоваться бесплатным Wi-Fi максимум на час. Получаешь его, отсканировав паспорт у одной из стоек в аэропорту и получив заветный код. Другой минус не в пользу стамбульского аэропорта - это проблема найти свободное кресло. Поэтому многие туристы сидят на полу.

Лондон - Москва

Самые бюджетные билеты начинаются от 20 700 рублей. Перевозчик - Turkish Airlines. Время в пути - 10.55. Одна пересадка в аэропорту Анкары - 2.30. Билеты дороже на 5 тыс. рублей - это по две пересадки и в пути 15 часов.

Внимание!

Для примера мы указали цены на билеты на конкретную дату на момент подготовки материала. Но они быстро меняются. Учитывайте это при бронировании рейсов.

Правила въезда

Азербайджан: без визы, достаточно загранпаспорта.

Армения: без визы, граждане РФ старше 14 лет могут влететь в страну как по внутреннему, так и по загранпаспорту.

Казахстан: без визы, по внутреннему паспорту.

ОАЭ: без визы, достаточно загранпаспорта.

Сербия: без визы, достаточно загранпаспорта.

Турция: без визы, достаточно загранпаспорта.

Как я возвращалась из Европы домой

На днях вернулась из Европы. Свою поездку готовила заранее - за несколько месяцев. Как всегда, рассчитывала лететь через Хельсинки. Но в тот момент, когда уже собралась покупать билет, узнала, что Финляндия закрывает пропускные пункты в Листвянке.

Решила рискнуть и протестировать новый маршрут - летела в Москву через Баку. По цене и потраченному времени перелета это оказался неплохой вариант. По крайней мере, у меня получилось попасть домой даже немного быстрее, чем через Финляндию. Из Праги до дома я добралась менее чем за сутки. Это рекорд! Через Финляндию дорога занимала не менее суток, потому что после возвращения на родину из Петербурга приходилось добираться "Сапсаном" до Москвы.

Билет Прага - Баку - Москва (Домодедово) обошелся мне в 23 тыс. рублей. Причем, прошу заметить, багажный билет! Одна пересадка в Баку, она заняла три часа. Всего провела в воздухе 11 часов. Летела "Азербайджанскими авиалиниями".

Аэропорт Баку им. Гейдара Алиева произвел приятное впечатление - много воздуха и света. В транзитной зоне - просторно, людей немного, а мест, где можно отдохнуть и подзарядить телефон, - хоть отбавляй! В кафе взяла чайник азербайджанского чая с чабрецом. Цены в меню указаны в манатах, но оплатить можно также долларами, евро и рублями. Карты российских банков здесь не принимаются.

Кстати, в Москву из Баку летает много самолетов - за час я насчитала три рейса. Улететь можно не только в Москву, но и в Петербург, Новосибирск, Минводы, Казань и другие российские города.

Совет путешественника

Когда выбираете, каким маршрутом лететь из Европы в Россию, обращайте внимание на авиакомпанию. Лучше всего проверить ее рейтинг через сайты - агрегаторы продажи авиабилетов. Там можно найти рейтинг авиакомпаний, который формируется, исходя из отзывов туристов. Почему это важно? Перелеты сложные, как минимум с одной пересадкой. И если хотите сберечь нервы и деньги, лучше отдайте предпочтение той авиакомпании, которая имеет много положительных отзывов.

Комментарий эксперта

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России: