Одна из крупнейших авиакомпаний Азии захотела снова летать в Россию

Тайская авиакомпания Thai Airways захотела снова летать в Россию. О том, что один из Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб.

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По словам собеседницы агентства, Thai Airways планирует восстановить всю международную и в первую очередь европейскую сеть маршрутов.

«В какие-то города авиакомпания уже летает, например, во Франкфурт, Стокгольм. С 1 июля возобновятся рейсы в Брюссель и Милан», — добавила Кхансаб.

Она также отметила, что представители перевозчика часто летают в Москву и обсуждают возобновление прямых рейсов между Таиландом и Россией в 2024 году. Основное препятствие — нехватка воздушных судов, поскольку во время пандемии авиакомпания избавилась от части своего воздушного флота, пояснила исполнительный директор.

Ранее сообщалось, что европейская авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию. Уточняется, что летнее расписание будет запущено с 31 марта.