Российским туристам раскрыли стоимость отдыха в Венесуэле, которая Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, весной 2024 года тур на 11 ночей с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется от 211 тысяч рублей на двоих. А от 220 тысяч рублей можно получить питание «все включено». Гостиницы категории «пять звезд» обойдутся от 235 до 266 тысяч рублей.

В летнем сезоне цены не сильно отличаются — отель с тремя звездами на 11 ночей будет стоить от 233 до 243 тысяч рублей.

В январе посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил об отсутствии русофобии в популярной курортной стране. По словам Веласкеса, путешественников из России в стране принимают с распростертыми объятиями и чувством братства.