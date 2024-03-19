Пожилая пассажирка застряла в аэропорту на месяц из-за проблем с визой

Пожилая женщина из Ирана уже месяц живет в аэропорту Стамбула из-за проблем с визой. Об этом сообщил портал T24.

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Академик Тегеранского университета Шива Кавиани покинула родину и поселилась в Торонто. Некоторое время назад она приехала в Иран и должна была вернуться в Канаду через Турцию, но застряла в аэропорту.

Пассажирка не смогла получить канадскую визу, потому что ее вид на жительство истек. Вернуться в Тегеран тоже не получилось, поскольку страна запретила Кавиани находиться там по политическим причинам.

Около месяца женщина выживает в воздушной гавани Стамбула. Она спит на креслах, не может принять душ и с трудом находит подходящую еду, поскольку является вегетарианкой. Известно, что у Кавиани нет родственников.

В феврале англичанин без визы и документов дважды пытался прорваться через границу России ради русской девушки. Мужчина попался пограничникам и был вынужден заплатить штраф.