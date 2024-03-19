Киргизия и Россия обсуждают увеличение числа авиарейсов между двумя странами

Киргизия и Россия ведут переговоры, на которых обсуждают увеличение количества авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщил журналистам вице-президент фонда поддержки развития туризма в Киргизии Максат Усубалиев, отвечая на вопрос ТАСС.

"На сегодняшний день, по нашим исследованиям, около 23 рейсов имеется между городами России и Кыргызской Республики. <...> Мы ведем переговоры и наращиваем потенциал, чтобы увеличить количество [связанных авиасообщением] городов и частоту авиарейсов между нашими странами", - сказал Усубалиев на международной выставке туризма Mitt.

Он добавил, что на данный момент из Киргизии действуют авиарейсы более чем в 10 городов России.

Усубалиев отметил, что доля российских туристов в Киргизии превышает 9%, при этом российские путешественники входят в первую пятерку стран по количеству прибывших туристов.

"Это связано с тем, что [на первом месте по прибытиям находятся] наши основные соседи, с которыми мы имеем общие границы, более 60% приходится на граждан Республики Узбекистан. <...> Российские путешественники находятся в первой пятерке по прибытиям", - подчеркнул Усубалиев.

На выставке павильон Киргизии представлен в виде юрты. Как сообщила журналистам куратор павильона, в мероприятии участвуют 13 компаний из республики. Гости выставки могут ознакомиться с киргизскими национальными сувенирами и игрушками из войлока, а также попробовать местную кухню в преддверии праздника Навруза (например, блюда из теста баурсаки и каттаму, а также приготовленное из пророщенных зерен пшеницы блюдо сумаляк).