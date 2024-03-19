Что посмотреть на Пхукете, кроме пляжей и моря

Такой любимый россиянами Пхукет — это не только пляжи и шумные вечеринки, но и Большой Будда, восседающий на вершине холма, и острова с причудливыми пейзажами. Для тех, кто не хочет ограничиваться солнечными и морскими ваннами, предлагаем несколько вариантов времяпровождения.

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Посетить храмы

На острове их около 30, и все они соревнуются друг с другом в красочности, обилии золота, резьбы и количестве замысловатых скульптур мифических существ. Ват Чалонг, где хранится осколок кости Будды, — самый большой. Ват Као Ранг построен на горе, а значит, оттуда потрясающие виды. Старейший храм острова — Ват Пхра Нанг Санг — основан в 1758 году, но, согласно легендам, ему уже пять веков. А в уединенном Ват Пхра Тонг есть необычная статуя Будды, точнее бюст, а остальная часть «тела», по преданию, закопана в землю. Раскопавшего ее ждет смерть!

Провести день в заповеднике Пханг Нга

Поплавать на каноэ в лабиринте карстовых островков — все равно что отправиться в экспедицию по неизведанным краям. А найти такие пейзажи можно в национальном парке Пханг Нга. Здесь вам и пещеры, и бухты с мангровыми лесами, и деревня морских цыган, построивших свои дома на сваях прямо над водой. Но, кажется, главная достопримечательность в заповеднике — это «столбик»-скала: «снявшись» в одном из фильмов про агента 007, он получил название Остров Джеймса Бонда.

Проникнуться местной музыкой — джазом и регги

Самая позитивная музыка максимально раскрывает расслабленную атмосферу острова: регги-бары на каждом шагу, особенно на береговой линии. Слушаем умиротворяющие мелодии и постигаем философию трех «С», по которой живут местные: санук (удовольствие от всего), сабай (комфорт во всем) и суэй (красота везде). А что же джаз? Трогательная история: тайцы настолько любили своего ныне покойного короля Раму IX, что переняли его страсть к этому музыкальному стилю.

Найти самый необычный пляж

Пляж с самолетами — это когда в 50 метрах находится взлетно-посадочная полоса и можно сделать фото с гигантским воздушным судном над головой, который вот-вот приземлится. Находится это место в конце пляжа Май Као, но иногда локацию называют Най Янг. Если хочется отдохнуть от людей, которых на Пхукете не просто много, а очень много, ищем секретные пляжи. Один из самых малолюдных — на близлежащем острове Ко Бон, куда можно добраться, арендовав лодку. Как бонус — заброшенный отель-призрак.

Полетать над джунглями

Хануман — обезьяноподобное божество в индуизме, которое умеет быстро и ловко перелетать с места на место. Почувствовать себя таким же проворным легко в экстремальных парках «Полет Ханумана» и «Мир Ханумана». Тарзанки, веревочные лестницы и мостики, площадки в кронах деревьев, зиплайн-маршруты — вокруг дремучие джунгли, а в голове эйфория — от скорости и высоты.

Попробовать стритфуд на ночном рынке

Что вам на закуску — жареных кузнечиков, тутовых шелкопрядов или сверчков? Их все равно придется купить, просто так фотографировать «деликатесы» нельзя. Теперь про более привычные продукты: от разнообразия шашлычков-сатэ рябит в глазах, повара соревнуются в остроте салата с папайей сом тум (просите not spicy), лапша с креветками пад-тай шкворчит на воке… А на десерт — клейкий рис с манго, крошечные кокосовые оладьи или банановые блинчики… Что ж, вполне можно пожертвовать ужином в приличном ресторане ради похода на ночной рынок, например, на Ката или Нака.

Познакомиться со слонами

И «познакомиться» здесь — ключевое слово! Не «покататься», ведь позвоночник слонов не предназначен для верховой езды. Такая «забава» оборачивается травмами для животного. Поверьте, этическое общение с серыми великанами принесет вам не меньше восторга. Как насчет прогуляться со слоном по джунглям, покормить его бананами, сделать ему грязевое «обертывание» и вместе погрузиться в прохладную реку (душ из хобота прилагается)? За этим едем в заповедники Phuket Elephant Sanctuary, Elephant Jungle Sanctuary Phuket и Elephant Retirement Park Phuket.

Увидеть китайско-португальскую архитектуру

Старый город Пхукет-таун, расположенный в глубине острова, туристы незаслуженно игнорируют, не в силах расстаться с морем и пляжем. А между тем именно там вся история Пхукета: португальские и китайские купцы торговали здесь еще в 19 веке, активно застраивая район шопхаусами (узкие высокие дома с лавкой на первом этаже и жилой частью выше) и зданиями в стиле китайского барокко (микс китайской и португальской архитектуры). Здесь есть чем восхититься, например, разноцветными граффити, которые украшают улицы, или самым старым отелем острова, который был открыт в 1929 году, а прославился, засветившись в небезызвестной кинокартине «Пляж».