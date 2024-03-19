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Россия планирует отменить в 2024 году визы для Саудовской Аравии, Малайзии и Мьянмы

Россия планирует отменить в этом году визы для граждан Саудовской Аравии, Малайзии и Мьянмы. Такое решение также касается Омана и Бахрейна. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Россия планирует отменить в 2024 году визы для Саудовской Аравии, Малайзии и Мьянмы
© РИА НОВОСТИ

По его словам, ряд соглашений с этими странами уже в проработке и передан иностранным партнерам. Подписать их планируется в этом году.

Кондратьев отметил, что в России хорошо зарекомендовал себя механизм электронной визы для 55 стран. На этот год стоит задача расширить этот список.

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