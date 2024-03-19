Авиакомпания Thai Airways готовится возобновить полеты в Россию

Возобновление рейсов Thai Airways по маршруту Бангкок – Москва, прерванных в ковидную эпоху, в 2024 году все же произойдет. По крайней мере, это пообещали представители тайского национального авиаперевозчика, посетившие Москву.

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«Они готовятся и работают над этим», – сообщил редакции TourDom.ru руководитель службы маркетинга московского офиса Управления по туризму Таиланда (TAT) Константин Кинель.

В ходе визита в Москву представители Thai Airways отметили, что это произойдет в текущем году. Однако точная дата Кинелю не известна. Пока не сообщается, кому доверят роль GSA – генерального торгового агента, работающего от лица авиакомпании.

Напомним, Thai Airways не летает в Россию уже 4 года. После пандемии тайцы несколько раз расплывчато заявляли о своем намерении вернуться на российский рынок авиаперевозок, но это откладывалось. В этом году ясности стало чуть больше, и по поводу возобновления полетов высказался даже тайский премьер Сретта Тависин.

Сейчас перевозчик обслуживает 10 внутренних и более 50 международных направлений. В маршрутную сетку входят многие страны Южной и Юго-Восточной Азии: Япония, Филиппины. Кроме того, тайские лайнеры летают в Австралию, Новую Зеландию,

Это один из козырей тайского перевозчика. Прямые рейсы из Москвы в Бангкок могут стать востребованными у россиян в качестве стыковочных.

Поэтому в случае возвращения в Москву Thai Airways сможет составить конкуренцию «Аэрофлоту», который летает из Шереметьево в Бангкок и на курортный Пхукет на самолетах Airbus A350-900 и Boeing 777-300ER.

Многое будет зависеть от цен, которые они смогут предложить. Если говорить об «Аэрофлоте», то в марте билеты на рейсы до столицы Таиланда продаются по цене от 35,5 тыс. руб. в один конец.