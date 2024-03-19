Турецкая авиакомпания начала не пропускать россиян в Южную Америку

Среди причин отказа перевозчик ссылается на отсутствие багажа или «чистый» паспорт, сообщает телеканал «360».

Так, россиянка Мила рассказала, что она летела с несовершеннолетним сыном из Антальи через Стамбул в Аргентину и столкнулась с отказом в посадке, после чего ей не оказали должной помощи в аэропорту, перенаправляя из одного кабинета в другой. Россиянку развернули на самой посадке за 40 минут до вылета несмотря на то, что компания сама выдала ей посадочные талоны в Анталье до Буэнос-Айреса.

Еще один россиянин Павел не смог осуществить поездку в Южную Америку из-за аналогичных проблем с Turkish Airlines. По маршруту Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Монтевидео — Панама — Стамбул — Москва ему и еще минимум десяти пассажирам с российскими паспортами отказали в посадке на рейс под разными предлогами.

Такие случаи отказа россиянам в полете в Аргентину и Бразилию не единичны. Представители авиакомпании утверждают, что такие действия связаны с правилами въезда в страну, требующими наличие обратных билетов и брони номера в отеле, но причина может быть и иной.

Российские дипломаты призвали Turkish Airlines объяснить причины снятия россиян с рейсов, исходя из отчетов, поступающих с начала марта, но пока конкретных объяснений не получили.

Согласно правилам авиакомпании, с воскресенья, 17 марта, пункты о дополнительном контроле для пассажиров, направляющихся в определенные страны Латинской Америки, исчезли. Тем не менее, некоторым пассажирам могут отказать в поездке из-за недостаточного количества наличных средств или средств на карте, пояснили эксперты туриндустрии.

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