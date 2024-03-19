Туристка не смогла оплатить ночевку в Анталье и улетела бизнес-классом в Москву

С сервиса бронирования гостиниц «Островок» суд взыскал стоимость билета в бизнес-классе из Антальи в Москву, а в выплате морального вреда, оцениваемого клиенткой в 3 млн руб., отказал. Редакция TourDom.ru получила комментарий «Островка».
Но обо всем по порядку. Осенью 2022-го Мария Грудина забронировала номер в Akra Hotel 5* в центре Антальи через сервис «Островок». За неделю проживания отдала 92 тыс. руб. Но когда добралась до места отдыха, оказалось, что брони в гостинице нет, и ее не смогут заселить. Девушка позвонила в службу поддержки – в «Островке» пообещали решить вопрос.
В течение 3 часов ситуация не изменилась, и туристка самостоятельно оплатила сутки размещения в резервном номере, поскольку отель был заполнен. На другой день к моменту ее выселения, в 12 часов, вопрос с заселением не решился. Как говорится в решении Тушинского районного суда, девушка «не имела денежных средств для оплаты отеля самостоятельно», поэтому была вынуждена приобрести обратный билет в Москву в бизнес-классе стоимостью 198 тыс. руб. на тот же день.
«Островок» полностью вернул туристке деньги, оплаченные за проживание, а также перечислил еще 105 тыс. руб. «в счет компенсации по услугам брони». Размер этой суммы был определен сервисом совместно с поставщиком.
Однако Марию эти выплаты не устроили, и она обратилась в суд. Девушка потребовала взыскать с агрегатора стоимость билетов на рейс, которым возвращалась в Москву, а также стоимость пропавших обратных билетов. К этой сумме она просила добавить стоимость суток проживания. Моральный вред Грудина оценила в 3 млн руб.
Как пояснили редакции TourDom.ru в сервисе «Островок», в этом случае возникла техническая ошибка с поставщиком:
«Из-за сбоя на стороне партнера нам была передана неверная информация о доступности номера. Ошибка обнаружилась, когда гостья уже находилась в отеле».
Специалисты службы поддержки договорились с отелем о размещении в номере другой категории. Однако оплата по ссылке от гостиницы не проходила.
«Поскольку отдел бронирования заканчивал работу, переговоры по согласованию с гостьей перенесли на другой день».
Утром оплату произвести также не удалось. В «Островке» предложили отправить деньги через банк, по реквизитам, но в отеле отказали.
«Пока переговоры продолжались, подошло время выселения, и клиентка приняла решение покинуть отель, не дожидаясь их окончания».
По словам представителя компании, сотрудники сделали все возможное, чтобы урегулировать проблему, но на это потребовалось время.
«Как правило, варианты предоставляются нашим клиентам в течение часа», – добавили в сервисе.