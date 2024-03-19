Туристка не смогла оплатить ночевку в Анталье и улетела бизнес-классом в Москву

С сервиса бронирования гостиниц «Островок» суд взыскал стоимость билета в бизнес-классе из Антальи в Москву, а в выплате морального вреда, оцениваемого клиенткой в 3 млн руб., отказал. Редакция TourDom.ru получила комментарий «Островка».

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Но обо всем по порядку. Осенью 2022-го Мария Грудина забронировала номер в Akra Hotel 5* в центре Антальи через сервис «Островок». За неделю проживания отдала 92 тыс. руб. Но когда добралась до места отдыха, оказалось, что брони в гостинице нет, и ее не смогут заселить. Девушка позвонила в службу поддержки – в «Островке» пообещали решить вопрос.

В течение 3 часов ситуация не изменилась, и туристка самостоятельно оплатила сутки размещения в резервном номере, поскольку отель был заполнен. На другой день к моменту ее выселения, в 12 часов, вопрос с заселением не решился. Как говорится в решении Тушинского районного суда, девушка «не имела денежных средств для оплаты отеля самостоятельно», поэтому была вынуждена приобрести обратный билет в Москву в бизнес-классе стоимостью 198 тыс. руб. на тот же день.

«Островок» полностью вернул туристке деньги, оплаченные за проживание, а также перечислил еще 105 тыс. руб. «в счет компенсации по услугам брони». Размер этой суммы был определен сервисом совместно с поставщиком.

Однако Марию эти выплаты не устроили, и она обратилась в суд. Девушка потребовала взыскать с агрегатора стоимость билетов на рейс, которым возвращалась в Москву, а также стоимость пропавших обратных билетов. К этой сумме она просила добавить стоимость суток проживания. Моральный вред Грудина оценила в 3 млн руб.

Как пояснили редакции TourDom.ru в сервисе «Островок», в этом случае возникла техническая ошибка с поставщиком:

«Из-за сбоя на стороне партнера нам была передана неверная информация о доступности номера. Ошибка обнаружилась, когда гостья уже находилась в отеле».

Специалисты службы поддержки договорились с отелем о размещении в номере другой категории. Однако оплата по ссылке от гостиницы не проходила.

«Поскольку отдел бронирования заканчивал работу, переговоры по согласованию с гостьей перенесли на другой день».

Утром оплату произвести также не удалось. В «Островке» предложили отправить деньги через банк, по реквизитам, но в отеле отказали.

«Пока переговоры продолжались, подошло время выселения, и клиентка приняла решение покинуть отель, не дожидаясь их окончания».

По словам представителя компании, сотрудники сделали все возможное, чтобы урегулировать проблему, но на это потребовалось время.