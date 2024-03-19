Россияне готовы потратить на отпуск в 2024 году не меньше 100 000 рублей

Эксперты прогнозируют, что цена летнего отдыха в 2024 году обойдется российским туристам на 15–20 % дороже, чем годом ранее. Куда поедут отдыхать тюменцы и сколько планируют потратить, корреспондент «ФедералПресс» выяснил у горожан.

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«Хотим с детьми съездить на российские юга, в Абхазию или Сочи. Я мониторила цены в этом году и заметила большой рост. Если в 2020 году мы потратили 60 тыс., то в этом году потратим более 100 тыс. рублей», – поделилась тюменка.

Также одна пенсионерка отметила: когда она работала, отдых был доступней, чем сейчас.

Все опрошенные отметили, что цены на путевки выросли, но от отпуска отказываться не собираются. Гостья города рассказала, что отдыхать в этом году планирует с семьей на даче. Также нашлись и те, кто мечтает съездить заграницу.

«Никогда не была в Тайланде, хочу посмотреть», – сказала женщина.

Еще одна пенсионерка поделилась, что ее дети не могут позволить себе отдых на море из-за высоких цен.

Отвечая на вопрос, какой курорт они бы предпочли, все респонденты единогласно выбрали отдых в России.

«У нас очень много интересных мест. Есть куда съездить и что посмотреть», – рассказала девушка.

Ранее «ФедералПресс» писал про российские города, которые интересуют тюменцев для летнего отдыха. Больше половины поисковых запросов связаны с Сочи.