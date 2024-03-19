Россиянин захотел сэкономить на туре в Таиланд и лишился свыше 300 тысяч рублей

Россиянин Александр А. захотел сэкономить на отдыхе в Таиланде и лишился более 300 тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom.

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Житель Приморского края рассказал, что по рекомендации знакомых обратился к некой Анне Т., которая якобы продает дешевые туры за рубеж. Девушка представилась руководителем владивостокского филиала одной из столичных туркомпаний, все общение с туристом она вела в мессенджерах.

Александру предложили двухнедельный отдых в гостинице Long Beach Garden Hotel & Pavilions в Паттайе за 369 тысяч рублей на семью из четырех человек. В эту стоимость входили перелет, проживание в гостинице и медицинская страховка. При этом билеты на самолет прислали только на рейс Владивосток — Бангкок, обратные Анна обещала купить за день до окончания отдыха в целях экономии.

Договор об оказании туристических услуг Александр не заключил. Деньги за путевку перевел на личную карту некой Ольги Б. — компаньона Анны.

«Свою готовность легко расстаться с немалой суммой без всякого документального оформления Александр А. объясняет тем, что продавцы обладали даром внушения», — пишет издание.

По прилете в Таиланд россияне узнали, что их отель не оплачен, поэтому им пришлось срочно бронировать другую гостиницу. Выяснилось, что не действительна и медстраховка путешественников. Дозвониться до турагента удалось лишь через несколько дней.

«Анна вела себя уверенно, заявила, что ничего нам не обещала, — отметил Александр. — Нам якобы должно быть известно, что покупка дешевых туров связана с риском, порой бывают накладки».

В разговоре мужчина поинтересовался, может ли она купить обратные авиабилеты раньше, а не за день до вылета, на что получил отказ. По словам Анны, в таком случае она ничего не заработает. Тогда соотечественники решили купить их самостоятельно. По приезде на родину турист обратился с заявлением в прокуратуру.

Ранее в марте злоумышленница обокрала туриста из Китая в Паттайе и купила два золотых ожерелья. За неделю до инцидента они вместе путешествовали на курорте и остановились в одном из местных отелей.