Туристов предупредили об угрозе вспышки сибирской язвы в Таиланде

Власти Таиланда выступили с предупреждением о возможной вспышке смертельно опасного заболевания – сибирской язвы, которая может «перекочевать» на территорию королевства из соседнего Лаоса.

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Там уже зафиксировано как минимум три случая заражения местных жителей, а инфицирование произошло из-за употребления ими мяса внезапно умершей коровы.

Ближайшая к Лаосу тайская провинция – Бурирам – и власти этого региона первыми забили в набат. Провинциальное управление животноводства распространило экстренное обращение к жителям с призывом соблюдать максимальную осторожность.

«Болезнь, которая может передаваться от животных к человеку, особенно при употреблении в пищу сырого мяса крупного рогатого скота и буйвола, потребовала усиления надзора и принятия мер предосторожности», – говорится в сообщении ведомства.

Уже усилен ветеринарный контроль на таиландско-лаосской границе, но главное – это соблюдение людьми хотя бы элементарных правил самосохранения. Прежде всего тайские власти призывают местных жителей и туристов воздержаться от употребления сырого мяса и блюд на его основе.

Власти призывают к отказу от ларба – популярного не только в Бурираме, но и всем Таиланде салата из измельченного мяса с луком и травами. Но это не единственное блюдо тайской кухни на основе не обработанной на огне свинины и говядины. Также в туристических зонах местные повара предлагают супы на основе крови Лу Муу, Куай Тьео Рыа («лодочная лапша»), а также салаты лыат и лааб с сырым мясом.

Спрогнозировать, дойдет ли смертельно опасная зараза для самых популярных у российских туристов провинций, сейчас сложно, но задуматься, как подстраховаться на случай возможного заражения, не помешает.

«Сибирская язва, как и COVID-19, входят в перечень особо опасных заболеваний и включены во все программы страхования», – сообщила редакции TourDom.ru директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

По словам эксперта, в случае заболевания турист, оформивший страховой полис, получает такой же протокол компенсации, как при ковиде, – это оплата лечения и транспортировка.

В случае если вы покупаете стандартную страховку для поездки в Таиланд сроком на 14 дней за 5,1 тыс. руб., то страховая сумма составит 100 тыс. евро. Это полностью покрывает амбулаторное или стационарное лечение в случае заболевания.

Понятно, что лучше соблюдать необходимые правила безопасности в зонах возможного появления инфицированных – самое опасное, что первые симптомы сибирской язвы проявляются примерно через 2 недели после заражения.

И не стоит думать, что это смертельно опасное заболевание где-то далеко от нас. В России периодически появляются очаги сибирской язвы. Один из них вспыхнул ровно год назад в Чувашии, где хворь выявили у двоих человек. К счастью, их удалось спасти.