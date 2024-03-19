Таиланд в 2024 году планирует принять около 1,7 млн туристов из России

Таиланд в этом году планирует принять около 1,7 млн российских туристов. Кроме того, авиакомпания Thai Airways планирует возобновить прямые рейсы в Россию, сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб на рабочей встрече представителей турбизнеса этой страны с российскими туроператорами и турагентствами в Москве.

© 0Российская Газета

По словам посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата, Таиланд открыт для россиян круглый год. В стране всегда комфортный климат, вкусная кухня и интересные фестивали.

Кроме того, правительство Таиланда приняло ряд мер, чтобы облегчить путешествие российским туристам.

"Для российских туристов был продлен безвизовый режим с 30 до 90 дней. В настоящее время в Таиланд осуществляются прямые и чартерные рейсы из 23 российских городов. В прошлом году мы приняли свыше 1,4 млн туристов из России, что соответствует допандемийным показателям. Только за первые два месяца этого года Таиланд посетили уже 400 тысяч российских туристов", - отметил посол.

2024 год объявлен Годом культурного обмена и туризма между Таиландом и Россией, в обеих странах будут проводиться различные культурные мероприятия.