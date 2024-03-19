Количество рейсов из Уфы в Анталью увеличится до 34 в неделю

Из Уфы увеличится количество рейсов в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

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С 20 марта авиакомпания Southwind Airlines возобновляет чартерную программу полетов к турецкому побережью Средиземного моря по маршруту Анталья – Уфа – Анталья.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров. Время вылета из Уфы в 02:15. Время в пути составит 4 часа 35 минут.

Летом полеты из уфимского аэропорта в Анталью будут выполнять пять авиакомпаний с общей частотой до 34 рейсов в неделю.