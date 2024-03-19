Куба обсуждает с Россией разные варианты расширения авиасообщения

Национальный авиаперевозчик Кубы прорабатывает с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями различные варианты расширения авиасообщения, включая код-шеринг и аренду воздушных судов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

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"В настоящее время авиаперевозчик Кубы Cubana de Aviación занимается проработкой с "Аэрофлотом" и с другими авиакомпаниями различных решений, включая код-шеринг, включая аренду воздушных судов, для того чтобы обеспечить в дальнейшем удобное воздушное сообщение между Россией и Кубой", - сказал министр, отметив, что ситуация "очень сложная и комплексная".

В декабре 2023 года стало известно, что из России на Кубу после технического обслуживания вернулся самолет Ил-96 Cubana. Однако, по словам министра, для туристического сообщения с Россией он использоваться не будет.

"К сожалению, одного-единственного самолета недостаточно для того, чтобы организовать регулярное сообщение, - пояснил Гарсиа Гранда. - Потому что самолеты иногда ломаются. И когда это происходит, достается всему экипажу. Так что этот самолет может использоваться для полетов в Москву, но навряд ли он будет использоваться в туристических целях".

Ранее кубинский министр сообщил, что сегодня самолеты, которые летят на Кубу из РФ, заполнены на 94%, есть три основных направления - Варадеро, Кайо-Коко, Гавана. Полеты выполняют авиакомпании "Россия" и "Нордвинд".