Россиянин описал поход в супермаркет в Армении словами «цены изрядно удивили»

Российский путешественник побывал в супермаркете в Армении и рассказал о впечатлениях. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Цены изрядно удивили. Несмотря на то, что уровень жизни в Армении ниже, чем у нас, продукты там стоят дороже», — такими словами описал автор поход в магазин в Ереване.

Он отметил высокую стоимость не только импортных, но и местных продуктов — например, творога и курицы.

«Яйца уже год назад стоили по 200-300 рублей за десяток», — возмутился россиянин.

Также он обратил внимание, что полки с алкоголем в Армении «ломятся от местного вина». Хотя привозного алкоголя в магазинах немного, стоимость напитка все равно высокая. По словам блогера, цены на самое простое вино начинаются от 500 рублей.

Другой российский тревел-блогер побывал в Казахстане и попробовал местную уличную еду.