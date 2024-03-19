Начнут ли летом закрываться отели в Турции из-за долгов банкам

Владельцы турецких отелей задолжали банкам суммарно 10 миллиардов долларов. При таком положении кредитные организации вполне могут приступить к изъятию зданий гостиниц.

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Окажется ли под угрозой отдых забронировавших в них номера туристов? Эксперты разъяснили "РГ" сложившуюся ситуацию.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, предпосылок для массового закрытия гостиниц нет.

"10 млрд долларов - не столь значительная сумма для совокупного объема недвижимости, занятой в секторе гостиниц в Турции, поэтому мы никаких рисков не видим. Так или иначе гостиницы открываются, закрываются, но это все носит частный характер и никак не соотносится с реальным развитием, которое мы наблюдаем в турецкой гостиничной сфере. Наоборот, мы видим, что турецкие гостиничные сети активно выходят на мировую арену", - пояснил Мурадян.

По его словам, любой объект в Турции, особенно связанный с пляжным отдыхом, является "лакомым кусочком" и его моментально выкупят у банка в случае его обращения в счет долга.

"Но таких историй мы в отрасли практически не знаем", - подчеркнул эксперт.

Между тем, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев полагает, что изъятия банками отелей за долги вполне возможны.

"Туристам такая ситуация явно не понравится, особенно, если путевки уже оплачены. Таким образом, в последний момент они могут столкнуться с аннулированным бронированием или заменой отеля. В случае закрытия некоторых отелей в Турции также может наблюдаться повышение цен, особенно если с рынка уйдут крупные игроки, с большим номерным фондом. В результате те отели, что были их конкурентами в том или ином регионе, смогут "играть" со стоимостью проживания, в том числе в высокий сезон", - сказал он "РГ".

Однако, по его мнению, многое зависит от суммы долга конкретного отеля. Если речь идет о незначительных суммах или наличии гарантий погашения кредитов и ссуд, то турецкие отели продолжат функционировать.

Ранее издание Cumhuriyet сообщило, что из-за долгов турецких отелей банкам в сумме 10 млрд долларов, в этой стране может возникнуть дефицит гостиниц и мест размещения для гостей.