Четыре направления на майские праздники, которые вас почти не разорят

Пусть до майских праздников еще довольно далеко, однако туроператоры советуют присмотреть направление для отдыха уже сейчас. Турагент Ольга Захарова рассказала Womanhit, какие страны встретят вас на майские не слишком кусачими ценами.

Турция

Классика весеннего отдыха. Уже во второй половине мая на курортах Турции открывается полноценный сезон, но многие едут уже в начале месяца и на это есть причины. «Несмотря на популярность направления, в мае в Турции довольно свободно, если мы говорим о количестве туристов. Я рекомендую рассмотреть эту поездку, если у вас есть дети — вы можете найти очень привлекательные предложения на всю семью с опцией all inclusive», — комментирует наш эксперт.

Малайзия

По словам турагента, в мае мало кто выбирает для отдыха эту страну, но если вы ищете относительно спокойный отдых без толп туристов — это ваш вариант. «К большим плюсам я бы отнесла отсутствие визы — по крайней мере, если вы не планируете задерживаться там больше 30 дней — а также относительную доступность по ценам для экзотической страны», — говорит Ольга.

Египет

Для желающих погреться в прохладном мае есть беспроигрышный вариант — Египет. Здесь вы уже с трудом найдете уединение, так как эта страна входит в топ−5 главных направлений на майские праздники во всех крупных агентствах. «Можно подобрать тур в районе 150 тысяч на троих, пусть это не супербюджет, но и вы, и ваши дети будут в восторге от сервиса и количества развлечений на любой вкус и кошелек», — поясняет Ольга.

Абхазия

Если не хочется ехать слишком далеко, возможно рассмотреть вариант с Абхазией, где уже сейчас начинают готовиться к большому туристическому потоку. Ольга: «Как правило, в Абхазию едут самостоятельно, нет ничего сложного все забронировать самому. Да и цены — основной критерий, почему Абхазия так любима большими семьями».