Шантаж при помощи шенгена: посредник грозится аннулировать визу туриста
Как за свои же деньги не остаться без визы, пытается понять один из туристов, воспользовавшийся услугами посредника по оформлению шенгена. Тот пообещал, что не просто поможет собрать все документы и грамотно их оформить, но и самостоятельно подаст их в визовый центр по доверенности. Сумма за услуги была оговорена заранее и всех устроила. Далее проделали всю бумажную работу и сдали весь пакет по нужному адресу. И вот когда оставалось лишь ждать рассмотрения заявки в консульстве, началось самое «интересное».
Посредник решил, что его услуги должны стоить дороже. От него стали поступать требования доплатить: «Теперь просит другую сумму и угрожает, что подаст на аннуляцию визы, если я не заплачу столько, сколько он хочет!» – негодует турист, в планы которого не входили такие неожиданности.
Оказаться без визы совсем не хочется. Как и без денег, потраченных на посреднические услуги, оформление доверенности и визовый сбор.
Как считают юристы, в данном случае, когда вы не можете ручаться за поведение человека, которому дали доверенность, лучше всего ее отозвать: «Эта процедура производится так же, как и оформляется данный документ, – через нотариуса. После отзыва необходимо уведомить исполнителя об этом. С данного момента все его действия будут считаться незаконными. Все, что сделано по действующей доверенности, можно изменить по общим правилам. К примеру, отозвать поданное заявление и т. п.», – говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.
Чтобы обезопасить себя, также до сообщения об отзыве доверенности необходимо зафиксировать все угрозы посредника о преднамеренном аннулировании визы в случае невыполнения требований. Для этого вполне подойдут скрины переписок.
«Сообщите исполнителю, что все его слова зафиксированы и в случае причинения ущерба будет подано заявление о мошенничестве в полицию», – советует юрист.
Ранее TourDom.ru писал, что туристам рассказали,
куда подать документы на шенген в начале 2024 года.