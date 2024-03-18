Пожилые туристы борются за компенсацию после неудачного полета в первом классе

Это несчастное путешествие для пожилых пассажиров случилось еще прошлой осенью, когда они решили отправиться в Калифорнию отметить свое 60-летие свадьбы. Пара долго планировала свое путешествие и решила, что лучшим вариантом будет тариф Mint в первом классе на самолетах авиакомпании JetBlue.

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Заплатив по 2,6 тысячи долларов за билеты туда и обратно на каждого, они надеялись на удобные полностью раскладывающиеся места, чтобы отдохнуть в пути. Однако их ждал неприятный сюрприз: одно кресло застряло на полпути между вертикальным и горизонтальным положением, а второе совсем не поддавалось манипуляциям. Единственное, что смогли сделать бортпроводники, – вернуть первое кресло в исходное положение. При возвращении домой в рабочем состоянии было только одно кресло.

В своих комментариях в СМИ пожилые туристы отметили, что ни в одном из рейсов им не предложили альтернативные места. По их мнению, было бы правильно пересадить их в экономкласс и вернуть разницу в стоимости билетов, которая составила бы 3,2 тысячи долларов.

После поездки пенсионеры несколько месяцев пытались добиться справедливости. В авиакомпании JetBlue признали, что сиденья были сломаны, но считают, что для пассажиров, выбирающих премиум-обслуживание, более важными являются качество еды и напитков.

Сначала недовольные пассажиры получили лишь скромную скидку в 400 долларов на двоих на будущие покупки билетов. Затем, благодаря вниманию со стороны прессы, сумма возмещения была увеличена до 1,4 тысячи долларов. Однако пара больше не собирается летать с этим перевозчиком и предпочла бы получить компенсацию в денежной форме. На данный момент переговоры зашли в тупик.

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