Россиянин поделился впечатлениями от поездки в КНДР

Путешествие в КНДР: Блогер Андрей Герасименко поделился впечатлениями и удивительными особенностями организации туристического путешествия.

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Во время своей поездки в КНДР блогер Андрей Герасименко поделился удивительными впечатлениями, описав особенности организации путешествия в эту страну.

Он был одним из первых россиян, отправившихся в КНДР после четырехлетнего перерыва. Герасименко отметил, что организация поездки прошла быстро и без особых сложностей.

Один из «замечательных» моментов состоял в том, что квадрокоптеры были запрещены к провозу, в то время как мобильные телефоны и другие устройства не вызывали проблем. Даже номера техники переписывали на паспортном контроле.

По прибытии в КНДР туристам были ясны правила: показывать можно только то, что разрешено. Например, по дороге на горнолыжный курорт туристы видели баннеры, закрывающие дома в плохом состоянии и марширующих рабочих. Им активно не рекомендовали фотографировать определенные сцены и памятники, а давали указания, как правильно фотографировать.

Вся поездка была организована с большим вниманием со стороны местных организаторов, которые старались угодить туристам и следили за ними на каждом шагу. Действия туристов проверялись, иногда сопровождающие давали дельные советы, как вести себя в различных ситуациях.

Впечатления от отдыха на горнолыжном курорте «Масикрен» оказались более положительными, чем от проживания в отеле в столице — там казалось, будто все было специально подготовлено для прибывших туристов.