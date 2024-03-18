«Показывать можно только то, что разрешено»: Россиянин поделился впечатлениями от поездки в КНДР
Путешествие в КНДР: Блогер Андрей Герасименко поделился впечатлениями и удивительными особенностями организации туристического путешествия.
Во время своей поездки в КНДР блогер Андрей Герасименко поделился удивительными впечатлениями, описав особенности организации путешествия в эту страну.
Он был одним из первых россиян, отправившихся в КНДР после четырехлетнего перерыва. Герасименко отметил, что организация поездки прошла быстро и без особых сложностей.
Один из «замечательных» моментов состоял в том, что квадрокоптеры были запрещены к провозу, в то время как мобильные телефоны и другие устройства не вызывали проблем. Даже номера техники переписывали на паспортном контроле.
По прибытии в КНДР туристам были ясны правила: показывать можно только то, что разрешено. Например, по дороге на горнолыжный курорт туристы видели баннеры, закрывающие дома в плохом состоянии и марширующих рабочих. Им активно не рекомендовали фотографировать определенные сцены и памятники, а давали указания, как правильно фотографировать.
Вся поездка была организована с большим вниманием со стороны местных организаторов, которые старались угодить туристам и следили за ними на каждом шагу. Действия туристов проверялись, иногда сопровождающие давали дельные советы, как вести себя в различных ситуациях.
Впечатления от отдыха на горнолыжном курорте «Масикрен» оказались более положительными, чем от проживания в отеле в столице — там казалось, будто все было специально подготовлено для прибывших туристов.