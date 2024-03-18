S7 Airlines с 6 апреля возобновит рейсы между Усть-Каменогорском и Москвой

Авиакомпания S7 Airlines с 6 апреля 2024 года снова начнет выполнять рейсы между Усть-Каменогорском (Казахстан) и Москвой, сообщила пресс-служба перевозчика.

«S7 Airlines расширяет авиасообщение с Казахстаном и возобновляет прямые регулярные рейсы между Москвой и Усть-Каменогорском с 6 апреля. Полеты будут выполняться два раза в неделю. Из Москвы самолеты будут отправляться по вторникам и субботам в 22:45, прибытие в Усть-Каменогорск – в 5:05 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Усть-Каменогорска по средам и воскресеньям в 6:10 и приземляется в Москве в 8:45 с учетом разницы во времени», – говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320, в салоне которых могут разместиться 174 пассажира в экономклассе. Время в пути составит около четырех часов 20 минут.