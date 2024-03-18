Куда отправиться из Паттайи и Бангкока за новыми впечатлениями

Канчанабури, находящийся в 130 км от Бангкока, предлагает экскурсии к развалинам кхмерского храма XII века, поездки по знаменитой «Дороге смерти».

Тем, кто стремится к новым открытиям во время своего пребывания в Паттайе и Бангкоке, предлагаются отличные возможности для дополнения своего маршрута такими направлениями, как Канчанабури, Супханбури и Пхетчабури. Эти места, расположенные не дальше 180 км от тайской столицы, славятся своей способностью радовать и вдохновлять своих гостей.

Кроме Бангкока, который представляет собой одну из семидесяти семи провинций Таиланда, каждая со своим уникальным источником вдохновения, Канчанабури, Супханбури и Пхетчабури выделяются благодаря обилию новых ощущений, пишет Центральная Служба Новостей. В частности, Канчанабури, находящийся всего в 130 км от Бангкока, предлагает экскурсии к развалинам кхмерского храма XII века, поездки по знаменитой «Дороге смерти», посещение военного музея, а также возможность насладиться взглядами на слонов и творения искусства из ценной породы дерева — тика.

Путешественников в Супханбури привлекает древний храм с величественным статуей сидящего Будды, а Пхетчабури, с его богатым историческим наследием, предлагает богатый выбор достопримечательностей, включая старинные храмы и королевские дворцы.

Удивительная природа всех трех провинций притягивает туристов своей уникальностью. Канчанабури предлагает увлекательные прогулки на бамбуковых плотах по реке Квай, захватывающие рассветы и закаты, позволяя гостям глубоко проникнуться красотой дикой природы. Рекомендуется заранее забронировать номер в одном из плавучих отелей, чтобы максимально погрузиться в атмосферу покоя и единения с природой.

Маршрут может также включать визиты в деревни древних народов и к водохранилищам, где посетители могут наслаждаться уединением и неповторимыми пейзажами. Стоит заметить, что доступ к некоторым из этих мест ограничен и возможен лишь в определенное время года.

Для желающих исследовать другую сторону Таиланда, Пхетчабури предлагает уникальные природные резерваты, соляные фермы и многообразие активностей на свежем воздухе, делая этот регион идеальным выбором для любителей приключений.