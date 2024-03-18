Туристы из Минска посетили Байконур

На Байконуре готовятся к отправке нового экипажа на МКС. 21 марта на орбиту отправится россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Посмотреть на старт ракеты «Союз» съезжаются многочисленные туристы, среди них корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

© Мир24

Два дня в пути из Минска – больше 4 тысяч километров. И вот мы на Байконуре. Перед стартом на космодроме город становится мультинациональным. Сюда съезжаются туристы из разных стран.

Места на дату запуска ракеты на МКС разобрали за несколько месяцев до дня X. Для туристов проводят настоящее экспедиционное обучение. И перед стартом они уже знают и технические, и исторические вопросы космической сферы. Самые популярные туры на пять-шесть дней.

«Давно очень хотел посетить, посмотреть старт космического корабля. Это незабываемые впечатления. Надеюсь, что будет ярко, интересно», – сообщил турист Павел Левин. «От меня с сестрой это подарок родителям, потому что отец в целом увлекается техникой, и матери интересно», – рассказал другой турист Павел Медведев. «Все, что в детстве мечтали увидеть, когда мечтали стать космонавтами, мы это и мечтаем здесь увидеть и сейчас, поэтому за этой мечтой мы сейчас и приехали. Видите, уже повзрослевшие», – отметил турист Станислав Тарновский. «Все пять тысяч человек, приехавшие сюда, будут на запуске и будут болеть за Россию и Беларусь, наших друзей», – прокомментировала турист Ольга Семенова.

Космический город пронизан темой полетов. И, конечно, гостиница экипажей тоже называется соответствующе – «Космонавт». Здесь они и живут перед стартом. Она спрятана еще за одной гостиницей «Спутник». Она совсем рядом, но ближе мы не подойдем, карантинный режим. Только после старта журналистам покажут комнаты космонавтов. К слову, номера 13 среди них нет. Этого числа исследователи космоса стараются избегать.

Внутри также есть расписные двери, и это не работа местных мастеров. Вход «украшают» сами космонавты – оставляют автографы. И за такое точно не отругают. Наоборот, надписи сохраняют. Этакая визитная карточка номеров.