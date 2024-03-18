Эксперт рассказала о необычных законах ОАЭ, которые туристы часто нарушают

Туристы, как правило, не знают, что в Объединенных Арабских Эмиратах считается неприличным танцевать в общественных местах, отметила тревел-блогер Наталия Ансталь. Эксперт перечислила законы, которые чаще всего нарушают отдыхающие. Об этом сообщает News.ru.

"Танцевать можно либо у себя дома, либо в ночных клубах. Кроме этого, запрещено есть и пить в общественном транспорте. За это могут выписать штраф", – подчеркнула она.

На территории эмиратов запрещено фотографировать и снимать на видео ДТП, а также людей без их разрешения, добавила Ансталь.

Что касается одежды, по словам эксперта, не стоит появляться в обтягивающих и полупрозрачных нарядах в публичном месте. Она также отметила, что запрещается декольте. Купальники, в свою очередь, следует носить только на пляже, резюмировала блогер.

Ранее Ансталь обратила внимание, что чаще всего россияне при выборе экзотического направления для отдыха останавливаются на Танзании, которая поражает красотой нетронутой природы. По ее словам, эта страна является одной из самых культурно разнообразных. Также там действует достаточно хорошая отельная база, отметила она.