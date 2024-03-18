Туроператоры опровергли слухи о массовом закрытии отелей в Турции

В туроператорских компаниях опровергают информацию о том, что в Турции для туристов летом может не хватить отелей. Об этом пишет Cumhuriyet со ссылкой на представителей турбизнеса, не называя при этом конкретных имен.
Издание сообщает, что долг гостиниц перед банками за последние 2 года вырос с 8,5 до 10 млрд долларов.
«У 70–75% отелей действуют договоры лояльности с финансовыми учреждениями, срок которых подходит к концу».
По мнению авторов, банки могут потребовать у собственников продать свои гостиницы, чтобы погасить долги.
«Никакой информации о закрытии отелей, с которыми мы сотрудничаем, не поступало. Тем более речь не может идти о массовом прекращении работы гостиниц», – заявил TourDom.ru представитель туроператора «Интурист».
Он напомнил: раннее бронирование на лето идет очень хорошо, в этом году показатели серьезно выросли по сравнению с 2023-м.
«Кстати, в статье ничего не сказано про российский рынок, что мест в объектах размещения не хватит именно туристам из РФ», – добавили в компании.
Специалисты объяснили, чем вызвана скандальная публикация.
«Типичное нагнетание обстановки накануне выборов от оппозиционного издания, – говорит Рашад Мамедов, руководитель туроператора One Touch & Travel, активно работающего по Турции. – По тексту видно, что статья заказная, сеющая негатив».
Турция готовится к муниципальным выборам 31 марта, где определится расстановка политических сил на местах, включая крупнейшие города – Стамбул, Измир.
«Несколько дней назад эта же газета писала о банкротстве некоторых турецких фабрик».