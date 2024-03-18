Туроператоры опровергли слухи о массовом закрытии отелей в Турции

В туроператорских компаниях опровергают информацию о том, что в Турции для туристов летом может не хватить отелей. Об этом пишет Cumhuriyet со ссылкой на представителей турбизнеса, не называя при этом конкретных имен.

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Издание сообщает, что долг гостиниц перед банками за последние 2 года вырос с 8,5 до 10 млрд долларов.

«У 70–75% отелей действуют договоры лояльности с финансовыми учреждениями, срок которых подходит к концу».

По мнению авторов, банки могут потребовать у собственников продать свои гостиницы, чтобы погасить долги.

«Никакой информации о закрытии отелей, с которыми мы сотрудничаем, не поступало. Тем более речь не может идти о массовом прекращении работы гостиниц», – заявил TourDom.ru представитель туроператора «Интурист».

Он напомнил: раннее бронирование на лето идет очень хорошо, в этом году показатели серьезно выросли по сравнению с 2023-м.

«Кстати, в статье ничего не сказано про российский рынок, что мест в объектах размещения не хватит именно туристам из РФ», – добавили в компании.

Специалисты объяснили, чем вызвана скандальная публикация.

«Типичное нагнетание обстановки накануне выборов от оппозиционного издания, – говорит Рашад Мамедов, руководитель туроператора One Touch & Travel, активно работающего по Турции. – По тексту видно, что статья заказная, сеющая негатив».

Турция готовится к муниципальным выборам 31 марта, где определится расстановка политических сил на местах, включая крупнейшие города – Стамбул, Измир.