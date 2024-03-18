Турция упростила правила вылета в Южную Америку

Turkish Airlines сократила список причин для отказа в посадке на рейсы в Южную Америку после серии инцидентов с россиянами, которых не пускали на борт.

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На сайте Turkish Airlines в начале марта были опубликованы правила «дополнительного контроля» для пассажиров, направляющихся в Колумбию, Венесуэлу, Мексику, Бразилию и на Кубу, передает РИА «Новости».

Среди требований к тем, кто летит в Бразилию, были: обратный билет, оплаченная бронь отеля на весь период поездки, пересадка не более 24 часов. Также авиакомпания не допускала пассажиров, летящих в Аргентину и Бразилию, без багажа, с «чистым» паспортом или без достаточной суммы наличных. В ряде случаев причины не озвучивались.

По состоянию на 17 марта Turkish Airlines сократила список причин для отказа в посадке на рейсы в Южную Америку после серии инцидентов с россиянами, которых не пускали на борт.

При этом пассажиры, не имеющие достаточно средств наличными или на карте, по-прежнему могут быть сняты с рейса. Некоторые россияне, столкнувшиеся с отказом в посадке, уже изменили маршрут и купили билеты других авиакомпаний, вылетая в Аргентину через Дубай и другие города.

Ранее Аргентина высказала заинтересованность в открытии прямых рейсов с Россией.