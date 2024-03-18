Чего стоит остерегаться туристам из России в Индонезии

В последние годы Бали обрел бешеную популярность у российских туристов. Кто-то едет туда за райскими пляжами и незабываемыми закатами, другие преисполняются познаний в йога-ретритах, многие остаются зимовать вдали от угрюмых мегаполисов. Однако забравший на себя все внимание Бали — лишь один из 18 тысяч островов Индонезии. Остальную часть этой огромной страны россияне изучили гораздо хуже — а зря. Она удивляет древними храмами, кислотными озерами в жерлах вулканов, красочными коралловыми рифами и побережьями с розовым песком. В то же время Индонезия многогранна: стоит забрести чуть дальше туристических зон, и можно увидеть беспросветную нищету, преступность и терзающие страну конфликты. Какие природные жемчужины готова предложить Индонезия пытливым путешественникам? С какими трудностями они могут столкнуться в пути и так ли безопасна гостеприимная и солнечная страна для туристов? Разбиралась «Лента.ру».

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Незнакомая Индонезия

Остров Ява: колыбель религий

Для кого-то может стать неожиданностью то, что подавляющее большинство населения Индонезии исповедует ислам, а каждый десятый относит себя к католикам или протестантам (отголоски колониального прошлого, когда она была владением Нидерландов). Но так было не всегда. На территории страны располагаются крупнейшие в мире индуистские и буддистские святыни, а чтобы увидеть их, необходимо отправиться на остров Ява.

Прамбанан ― второй в мире по величине индуистский храм после Ангкор Вата в Камбодже. С его возникновением связана красивая легенда. Когда-то жила на свете прекрасная принцесса Лоро Джонгранг (в переводе ― «стройная дева»). Принц Бондовосо без памяти влюбился в нее, но девушка не захотела стать его женой, ведь в борьбе за власть он убил ее отца. Красавица боялась разгневать принца прямым отказом и решилась на хитрость. Она попросила жениха подарить ей на свадьбу храм с тысячей статуй богов, а построить его нужно было за одну ночь. Бондовосо обратился за помощью к темным силам и воздвиг 999 скульптур. Испуганная Лоро Джонгранг попыталась помешать принцу, за что тот превратил ее в последнюю статую. Так она и стоит до сих пор, облаченная в камень, в образе богини-воительницы Дурги, которая сражается с демонами и защищает мировой порядок. Статую почитают особо, хотя она и не является центральной в храме. Во все времена ей приносили жертвы цветами, благовониями, деньгами.

Совсем недалеко от Прамбанана находится крупнейший в мире храмовый комплекс буддистов. Причем строили эти памятники архитектуры практически одновременно, в VIII-IX веках нашей эры, а сейчас оба включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Существование Боробудура ― храма множества Будд ― окутано множеством загадок. Предположительно, комплекс символизировал цветок лотоса и находился посреди озера, которое то ли было засыпано, то ли пропало по иным причинам.

Храм Боробудур сотни лет был погребен под землей, а в XIX веке буквально восстал из пепла

Дело в том, что Боробудур расположен недалеко от вулкана Мерапи. Считается, что храм засыпало в результате извержения в 1006 году. Нашли и откопали его только во времена колонизации.

Опытные путешественники Джакарты и главного города Бали ― Денпасара, а также ходят поезда и автобусы. Отели и турфирмы предлагают экскурсионные туры, хотя путешествовать по Яве можно и самостоятельно (но нужно быть готовым к напряженному трафику и переполненным автобусам).

Что еще стоит посмотреть на Яве

Вулкан Кракатау, один из мощнейших на земле, находится в Зондском проливе между Явой и Суматрой. Больше двух столетий его считали потухшим, пока в 1883 году он не проснулся и не выбросил в небо 70-метровый столб пепла. Взрыв был такой силы, что его услышали в тысячах километров от эпицентра. В результате извержения часть острова была стерта с лица земли, а цунами высотой 20 метров затопило близлежащие населенные пункты. Жертвами смертоносной стихии стали более 36 тысяч человек. Кракатау действует до сих пор, его активность тщательно отслеживают. Туристы могут совместить восхождение на вулкан с посещением национального парка Уджунг-Кулон в западной части Явы, где водится редкий вид однорогих носорогов.

Город Бандунг славится колониальной архитектурой времен Ост-Индской кампании и зданиями в стиле ар-деко. Здесь находится около тысячи университетов, так что студенческая и клубная жизнь бьет ключом. Прогулки по улочкам стоит дополнить экскурсией на каскадные рисовые поля, кофейные плантации, вулканы и горячие источники. Кстати, в кофе здесь знают толк, так что дегустация должна стать обязательным пунктом программы.

В центральной части острова находится плато Диенг ― вулканическая долина с древними храмами, термальными источниками, гейзерами и живописным озером Телага Варна. Хотя туристы добираются сюда редко, возможность остановиться есть в деревне Вонособо.

Любители дайвинга и снорклинга могут отправиться на архипелаг Каримунджава. Там их ждут белые песчаные пляжи с лазурной водой и коралловые рифы. Туда летают самолеты, ходят паромы, автобусы и скоростные катера, хотя удовольствие посетить райские острова ― не из дешевых.

Тех, кому не хватит восхождений на вулканы, на востоке Явы ждут Бромо и Иджен.

Флорес и Комодо: «хоббиты», вараны и розовый песок

Отдельного путешествия заслуживает остров Флорес, куда можно долететь или доплыть на пароме с Бали. Там достаточно развита туристическая инфраструктура, есть чистые пляжи с возможностями для зрелищного дайвинга. Вдали от насиженных мест находятся аутентичные этнические деревни. Например, их много вблизи городка Баджава, где расположены колоритный рынок, горячие источники и водопады.

Также туристов притягивает возможность подняться на спящий вулкан Келимуту. Три его кратера заполнены водой разного цвета, который к тому же постоянно меняется. В окрестностях Рутенга находится сталактитовая пещера Лианг Буа ― пристанище «хоббитов», первобытных людей маленького роста. Еще одна достопримечательность Флореса ― рисовые плантации, которые по форме напоминают паутину.

Чтобы успеть увидеть все жемчужины Флореса, поездке стоит уделить минимум несколько дней. Тем более рядом находится другой примечательный остров ― Комодо. С ним связана еще одна удивительная история

В начале XX века легкомоторный самолет летчика Хендрика ван Боссе потерпел крушение, упав в море. Голландец выжил и вплавь добрался до ближайшего острова. Там ему встретились поразительные существа ― огромные плотоядные ящеры, напоминающие то ли драконов, то ли динозавров. Авиатор смог вернуться в цивилизацию и рассказать современникам о своей находке. Сегодня мы знаем этих животных как комодских варанов ― самых больших из ныне живущих ящериц. Их популяция достигает 5,7 тысячи особей и бережно охраняется.

После знакомства с хладнокровными аборигенами Комодо туристы могут отправиться на один из красивейших пляжей мира с розовым песком, который приобрел такой цвет благодаря планктону определенного вида. На планете таких «барби»-побережий всего около десятка.

Ломбок и Гили: черепахи и отсутствие машин

Для коротких поездок с Бали подойдет соседний остров Ломбок. Хотя там есть свой аэропорт, добираться удобнее по воде. Ломбок порадует меньшим количеством туристов, спокойной береговой линией с мягким песком и магазинчиками с местными товарами. Здесь тоже есть свой вулкан, водопады и озеро. Серферы на Ломбоке тусуются на пляжах Кута (не путать с одноименным балийским) и Селонг-Бланак. А за местным колоритом отправляются в деревни коренных жителей острова ― представителей племени сасаков.

Еще большее уединение можно найти на близлежащих островах архипелага Гили ― Травангане, Мено и Аире. Они настолько маленькие, что обойти их можно пешком, но даже на такой небольшой территории есть свои особенности.

Тут нет машин и байков на бензине. Все передвигаются на двухколесных мопедах и великах или на четырех копытах лошадей в повозке под названием чидомо. Люди здесь живут и прикайфовывают путешественник Максим, автор блога «Макс путешествует»

В акватории архипелага Гили живут морские черепахи. Если повезет, за ними можно будет понаблюдать, плавая с маской и трубкой в кристально чистой воде.

Борнео: бок о бок с орангутангами

Остров Борнео (Калимантан) Индонезия делит с Брунеем и Малайзией. Это лакомый кусочек для любителей сафари и экотуризма, ведь здесь находится национальный парк Танжунг Путинг. Там живет большая популяция орангутангов и обезьян-носачей, и туристы могут понаблюдать за их жизнью в естественной среде.

Посетители заповедника изучают его с традиционных открытых лодок ― клотоков. Плавучие дома спокойно скользят по реке, увлекая натуралистов все дальше в джунгли. То и дело на глаза наблюдателям попадаются яркие птицы, крокодилы и насекомые. Путешественники советуют отправляться в Танжунг Путинг минимум на несколько дней, чтобы слиться с дикой природой. Добираться до Борнео нужно самолетом из Джакарты, далее ― на такси или общественном транспорте.

Суматра: родина экзотики

Остров Суматра по площади значительно превосходит Белоруссию, Польшу и Германию, так что изучить его проездом вряд ли получится. А там есть что посмотреть. Например, крупнейшее в мире вулканическое озеро Тоба. Посреди него находится остров Самосир, размеры которого сравнимы с Джакартой. У северной оконечности озера располагается самый высокий в стране (120 метров) водопад Сиписо-Писо. Также на Суматре есть национальные парки Гунунг-Лусер и Керинчи-Себлат, где живут слоны, суматранские тигры, носороги, леопарды, некоторые виды редких экзотических животных. Там же встречаются удивительные растения, в том числе огромные цветы-паразиты ― раффлезии.

По наблюдениям путешественников, несмотря на обилие достопримечательностей туристы на Суматре пока в диковинку. «Местные смотрели на меня, открыв рты, и все время пытались дотронуться. Здесь не очень много европейских туристов. Гостиницы гораздо менее комфортные, а в домах часто не бывает света и горячей воды», ― рассказывает тревел-блогер Вероника Гризик. По ее словам, на острове почти нет интернета и не работают банковские карты.

Большинство жителей Суматры моются, обливаясь водой из ковшика. Комфорт и удобства здесь преимущественно для туристов и для богачей

Такая разная Джакарта

Особого внимания заслуживает Джакарта. Здесь есть все присущее столице одной из крупнейших стран мира: сверкающие небоскребы, модные кафе и бары, пятизвездочные отели, роскошные торговые центры, исторические кварталы. С другой стороны, хотя Индонезия Иран, Ливан, Венесуэла и Нигерия. Каждый десятый индонезиец живет за чертой бедности, причем в стране сильно заметен разрыв в доходах, и туристы могут увидеть это своими глазами.

Стоит отъехать от столицы на несколько километров, и можно попасть на одну из крупнейших в мире свалок Бантар-Гебанг. Она занимает площадь 200 футбольных полей и ежедневно принимает семь тысяч тонн отходов из Джакарты. Здесь, среди вони и гнили, тоже живут люди ― по разным оценкам, от 6 до 20 тысяч человек. Мусорщики рыщут по свалке в поиске пластика, дерева, металла и всего, что можно сдать на переработку. Даже кости животных имеют ценность: их используют для изготовления украшений или в качестве ингредиента для плитки или бетона. Так людям удается заработать до 10 долларов в день.

Авторы блога «Путешествия без багажа» Виталий Багров и Антон Гилмор рассказывают, что им довелось побывать в трущобах индонезийской столицы. Там они увидели нищету, лачуги, громоздящиеся в кварталах без водопровода, электричества и транспорта, и детей, которые играют среди мусорных куч и учат уроки прямо на тротуарах.

Все очень сильно перемешано в Джакарте. Там огромные пробки, грязь и пыль. Трущоб предостаточно, и, что интересно, почти везде они соседствуют с современными районами, бизнес-центрами, моллами и шикарными гостиницами Виталий Багров путешественник, блогер

Удивительно, но среди такой бедности туристам встречаются радостные и гостеприимные люди. «Главное впечатление — это открытость местных жителей. Мы сначала даже немного побаивались заходить в трущобы, не понимали, что нас ожидает. Но на деле все оказалось очень позитивно. Местные жители готовы рассказать о своей жизни, пустить домой и даже угостить», ― говорит Виталий Багров.

Какие опасности поджидают туристов в Индонезии?

В Индонезии намешано множество культур и религий, ее острова развиты неравномерно, а значительная часть населения прозябает в нищете. Возникает вопрос: как это может сказаться на приезжих? Эксперт по туризму Майя Котляр считает, что Индонезия достаточно безопасна для путешественников. Действительно, ООН там не самый высокий ― 45,9 на 100 тысяч человек. Для сравнения: в самой опасной стране мира Венесуэле он составляет 83,76; в Китае ― 60,8; в США ― 47,7; в России ― 39,7.

Тем не менее есть в Индонезии места, куда туристам вход заказан. Совсем небезопасно в провинциях Папуа и Западное Папуа на востоке страны ― и об этом не понаслышке знает новозеландский пилот Филипп Мертенс, который уже больше года находится в плену у папуасов-сепаратистов. 7 февраля 2023 года он прилетел на аэродром Паро в регентстве Ндуга, чтобы забрать рабочих, которые строили в этом районе медицинский центр. Радикально настроенные местные жители облили его самолет бензином и сожгли, а Мертенса увели в джунгли, где он остается до сих пор.

Что нужно знать об истории с плененным пилотом?

Западная часть острова Новая Гвинея (на восточной части находится государство Папуа ― Новая Гвинея), как и остальная территория современной Индонезии, с XVIII века была колонией Нидерландов. После нескольких лет борьбы в 1949 году европейские колонисты признали независимость Республики Индонезия, сохранив при этом власть над богатым ресурсами Папуа. Западная Новая Гвинея вошла в состав Индонезии только в 1969 году. Там прошел референдум, однако сторонники независимости поставили его результаты под сомнение и сформировали «Движение за свободное Папуа». Началась затяжная борьба против властей, которая с разной степенью интенсивности продолжается до сих пор.

Поскольку регион Папуа на много лет оказался оторван от исторического процесса Индонезии, там выросло поколение, для которого она стала совершенно чуждым государством с иным уровнем развития. Возник разрыв между капиталистической культурой одной из самых густонаселенных стран мира и системой традиционных ценностей папуасов. После десятилетий не очень успешной интеграции Папуа за регионом закрепилось определение самого отсталого, бедного, маргинализированного и изолированного. Имели место факты расовой дискриминации местного населения, пытки и расправы над мирными людьми в ходе вооруженных столкновений с солдатами. Отсюда постоянная озлобленность папуасов, жертвой которой стал Мертенс.

Вооруженная группа повстанцев пригрозила казнить новозеландца, если правительство Новой Зеландии не убедит власти Индонезии начать переговоры о независимости Папуа. «Наша новая цель — все иностранцы: США, ЕС, австралийцы и новозеландцы, потому что они поддерживали Индонезию в убийстве папуасов в течение 60 лет. Колониализм в Папуа должен быть отменен», ― сказал представитель движения Себби Самбон. В ответ индонезийские власти начали масштабную, но безрезультатную военную операцию, попытки освободить новозеландца повлекли только новые потери.

Описанные события разворачивались в отдаленной и труднодоступной части страны, куда тем не менее иногда попадают туристы. Так, в Западном Папуа находится архипелаг Раджа-Ампат с нетронутой морской природой. Считается, что это одно из лучших мест для дайвинга на планете. Хотя встреча с сепаратистскими группировками едва ли грозит путешественникам, не стоит забывать о рисках, которые всегда есть в чужой стране.

Сообщения о происшествиях с туристами поступают регулярно. Так, совсем недавно гид заманил клиентку в отель и изнасиловал. Мошенники придумали новый способ обманывать отдыхающих, перекрашивая машины в цвета известных компаний такси. Голландец попал под грузовик на арендованном мотоцикле и лишился головы... И этот перечень можно продолжать.

«Как таковых опасных зон на Бали нет, но есть регионы, где больше криминала. Это Кута, Легиан и Убуд, где часто фиксируются случаи краж, в том числе у иностранцев. Надо быть осторожнее на дорогах — ездят очень плохо, часто случаются аварии. Бывает лихорадка Денге, особенно в сезон дождей. Случаются обманы гидами и экскурсионными фирмами», — предупреждает Майя Котляр

Эксперт напоминает, что путешественникам нужно с уважением относиться к местной культуре. «Запрещено мусорить, посещать святые места в шортах и неприглядном виде. Нельзя работать без официального разрешения властей, невежливо себя вести по отношению к местным жителям и другим туристам. Запрет относится в том числе к постам в соцсетях», — добавляет Котляр.