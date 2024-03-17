«Моторола в обмен на ром»: кубинцы наладили «черный бартер» с россиянами

Кубинцы обменивают эксклюзивный ром и сигары на старые смартфоны «Моторола», которые привозят российские туристы, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам одного из отдыхающих, иностранцы оставляют предложения о бартере в чатах для туристов кубинских отелей.

Житель Москвы, который собирался вылетать на Кубу, договорился об обмене с незнакомцем в Интернете. Россиянина попросили привезти телефоны Oppo и «Моторола», которые он задешево приобрел на Савеловском рынке. В итоге турист получил за смартфоны восьмилетний ром, который не продается в Москве, две пачки сигар стоимостью 5 тысяч рублей за упаковку и 2000 песо (примерно 7 тысяч рублей).

В Ассоциации объединенных туроператоров России ранее рассказали, что Белоруссия, Армения и Азербайджан стали одними из самых популярных стран, в которые россияне отправляются на шопинг. В Минске и Ереване туристов интересуют ушедшие из РФ магазины, а в Баку набирают популярность местные дизайнеры.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники являются Таиланд, Турция, Египет и ОАЭ. Из ближнего зарубежья российские туристы часто выбирают Белоруссию. По словам Барзыкина, россияне приобретают как санаторно-курортные, так и экскурсионные туры.