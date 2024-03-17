Жители испанской Малаги прогоняют туристов стикерами с оскорбительными надписями

На пляжном курорте Малага в Испании в разных местах стали появляться надписи против туристов. На них написано что-то вроде «убирайтесь к черту» или «здесь воняет туристами».

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Местным СМИ удалось познакомиться с несколькими из активистов этой акции. Один мужчина владеет баром и заявляет, что его лишили дома, в котором он прожил десять лет. Владелец, с которым у него был заключен договор аренды, планирует переделать дом в туристическое жилье. У некоторых других активистов истории аналогичные.

Инициатор акции рассказал, что предложил идею фраз и теперь получает фотографии со стикерами ежедневно.

Еще один активист отметил, что на туристическом жилье есть специальные замки, отличные от замков в домах местных жителей, и, если пройти по Малаге, можно отметить, что частного жилья осталось совсем мало. Местные власти бороться с таким захватом города не планируют.

Пока в Испании борются с туристами, Куба и Малайзия планируют привлечь больше иностранцев на отдых.