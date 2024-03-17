В Египте построят самый большой в Африке скейт-парк

В египетском городе Эль-Гуне планируют создать самый большой на Африканском континенте скейт-парк, сообщает Daily News Egypt, партнер сети TV BRICS. Ожидается, что строительные работы начнутся уже в этом году, а торжественное открытие запланировано на 2025 год.

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Власти Эль-Гуны намерены сделать город центром проведения местных и международных спортивных соревнований. Сооружение скейт-парка внесет вклад в развитие спортивного туризма в Египте и будет способствовать экономическому и социальному развитию страны.

«Мы стремимся предложить широкий спектр мероприятий и видов спорта как для любителей, так и для профессионалов, позиционируя Эль-Гуну как центр проведения различных спортивных, культурных и художественных мероприятий в Египте и в целом в Африке», – заявил представитель властей города Мохаммед Амер.

Создатели скейт-парка отмечают, что эта инициатива призвана внести значительный вклад в развитие скейтбординга в странах Африки.