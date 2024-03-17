Пожилая пара приобрела дорогие билеты на самолет и разочаровалась

Пожилая пара приобрела билеты в первый класс, чтобы с максимальным комфортом совершить семичасовой перелет из Бостона в Лос-Анджелес. Не получив обещанного сервиса, туристы обратились в авиакомпанию с претензией. Однако там предложили лишь скромную компенсацию за причиненные неудобства, сообщило на прошедшей неделе издание The Boston Globe.

Неудачное путешествие для 83-летних пассажиров произошло еще прошлой осенью. Тогда они решили слетать в Калифорнию на 60-летие свадьбы. Долго планировали и выбрали, что лучшим вариантом будет первоклассный тариф Mint на самолетах авиакомпании JetBlue.

Заплатив по 2,6 тыс. долларов за билеты туда-обратно за каждого, рассчитывали поспать в дороге на полностью раскладывающихся местах. Но их ждал неприятный сюрприз: одно кресло застряло на полпути между вертикальным и плоским положением, а в другом механизм вообще не реагировал на манипуляции. Единственное, что смогли сделать бортпроводники, – вернуть первое сиденье в начальную позицию. А при возвращении домой в рабочем состоянии было лишь одно кресло.

В комментариях СМИ туристы отметили, что им не выделили альтернативных мест ни на одном рейсе. По их словам, было бы правильно, например, пересадить в экономкласс и вернуть разницу в стоимости – 3,2 тыс. долларов.

После поездки пенсионеры несколько месяцев пытались добиться справедливости. В компании JetBlue признали, что у них были сломаны сиденья, но посчитали, что для выбирающих премиум-обслуживание пассажиров важнее услуги по доставке еды и напитков.

Первоначально от недовольных пенсионеров решили отделаться скромной скидкой в 400 долларов на двоих для приобретения авиабилетов в будущем. Благодаря вниманию прессы затем ее увеличили до 1,4 тыс. Но пожилые люди больше не планируют летать с этим перевозчиком и хотели бы получить наличные. Как констатировало издание, переговоры на этом этапе зашли в тупик.