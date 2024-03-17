Пять аутентичных мест для летнего отдыха с национальной спецификой

Турцию и Египет не предлагаем.

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«Пляжный отдых часто называют пассивным и не слишком интересным — и тем не менее провести пару недель на пляже не откажется никто. Тем более что вместо привычных и поднадоевших Турции и Египта можно отправиться в более экзотичные локации — например, на курорты стран СНГ. Из плюсов — комфортная языковая среда, заманчивый ценник и национальный колорит. Минусы, впрочем, тоже есть, но преимущества всё же перевешивают. Несколько мест для пляжного отдыха в странах ближнего зарубежья раскрою ниже», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль, Кыргызстан

Вдоль северного и южного берегов Иссык-Куля разбросаны с десяток курортных городов и посёлков, среди которых можно найти подходящий под любой бюджет и формат отдыха. Но жемчужиной побережья справедливо считается Чолпон-Ата – небольшой курорт с парой «больших» санаториев и сотней уютных гостевых домов.

А ещё – минеральной водой, свежим горным воздухом и километрами песчаных пляжей. Если же лежать на пляже в какой-то момент надоест, Чолпон-Ата услужливо пригласит в горы – с вершинами, откуда открываются потрясающие виды на Иссык-Куль, город связывают сразу пять канатных дорог.

Sea Breeze в Баку, Азербайджан

Каспийское море по сравнению с ближайшими соседями, Чёрным и Азовским, в плане пляжного отдыха сильно недооценено. То же мелководье, подходящее для отдыха с детьми, чистая вода и неплохая «свежая» инфраструктура – особенно со стороны Азербайджана.

Sea Breeze в этом смысле – удачная попытка вывести пляжный отдых на новый уровень, сравнимый с зарубежными курортами по наполнению, списку услуг и качеству сервиса. А 30-минутная доступность центра Баку позволяет разбавить «морские» впечатления эмоциями от соприкосновения с древней восточной культурой и новыми архитектурными формами азербайджанской столицы.

Минское море, Беларусь

Не имея в своём распоряжении выхода к морю, предприимчивые белорусы придумали собственное – Минское. Его второе название – Заславское водохранилище, а вода там, очевидно, пресная. И тем не менее Минское море может составить достойную конкуренцию приморским курортам: здесь есть инфраструктура как для ленивого пляжного отдыха, так и для вполне активного.

Есть на водохранилище даже собственные острова, на самый известный из которых, Остров Любви, можно попасть только по предварительной договорённости с администрацией ближайшего санатория. А потому здесь легко ненадолго остаться наедине или в компании самых близких людей, наслаждаясь природой без лишней суеты.

Озеро Севан, Армения

Высокогорное озеро Севан – одна из самых популярных достопримечательностей Армении, вокруг которой сосредоточено сразу несколько интереснейших архитектурных комплексов. Главный из них – древний монастырь Севанаванк, возведённый монахами-отшельниками в конце VIII века при поддержке Григора Просветителя и принцессы Мариам из царского рода Багратуни.

От подножия монастыря открывается изумительная озёрная панорама, так что для первого знакомства с Севаном места лучше и искать не стоит. Ну а для продолжения «общения» можно на пару дней остановиться в уютном гостевом доме на берегу озера, чтобы сделать небольшую паузу в гонке по достопримечательностям Армении и немного перевести дух.

Пляжи Батуми, Грузия

Главный черноморский курорт Грузии, Батуми, сочетает советское наследие с национальными традициями и новейшими рекреационными трендами. В двух шагах от Старого города раскинулась современная набережная, заложенная ещё в 1881 году и с тех пор неоднократно реновированная с учётом растущих запросов туристов.

От набережной к морю спускаются широкие чистые пляжи, где даже в высокий сезон с комфортом размещаются тысячи туристов. Ну а ночью Батуми превращается в огромный парк развлечений под открытым небом, собравший всё, что может привлечь взыскательных отдыхающих – от шумных вечеринок до современного искусства.