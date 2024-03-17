Какие рейсы были задержаны в Домодедово и Внуково из-за ограничений

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский с 09:39 вводились ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщил представитель Росавиации. Несколько рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы – Стригино в Нижнем Новгороде и Шереметьево в Москве.

В частности, на 3 часа позже расписания ожидается прибытие во Внуково самолетов из Душанбе и Надыма, первый вынужденно ушел в Шереметьево, второй приземлился в Нижнем Новгороде.

С двухчасовым опозданием прибудут во Внуково из Санкт-Петербурга пассажиры авиакомпании «Россия»: борт отправили в Шереметьево.

На 3 часа задерживается рейс «Якутии» в Сочи: вместо 09:50 отправление из Внуково перенесли на 13:00. Рейс Utair в Баку отложили на 2 часа, вылеты авиакомпании «Победа» в Дубай и Калининград – на 1,5.

Рейс NordStar из Норильска в Домодедово опаздывает на 3,5 часа из-за вынужденной посадки на запасном аэродроме Стригино. На 3 часа позже расписания прибудут в Москву из Оша клиенты авиакомпании Avia Traffic, на 2 – пассажиры авиакомпаний «Россия» и S7 Airlines, вылетевшие из Санкт-Петербурга и Иркутска соответственно.

Интересно, что рейс S7 1256, следующий из Кировска, вместо Домодедово перенаправили во Внуково.

Отложено и множество вылетов из Домодедово: задержки рейсов в Дубай, Сочи, Стамбул, Петрозаводск, Санкт-Петербург «Уральских авиалиний» и S7 составляют от 2 до 3 часов.

В 11:15 по московскому времени ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковского были сняты. Аэропорты вернулись к штатной работе, рейсы постепенно стали входить в график.