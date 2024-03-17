«Остров свободы» захотел привлекать российских туристов

На днях в Москве прошла международная туристическая выставка «Интурмаркет». В ней приняло участие Министерство туризма Кубы. Гарсия Гранда, министр туризма Кубы, выразил готовность к сотрудничеству с Россией в сфере туризма.

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Кроме того, он рассказал о различных вариантах отдыха, которые может предложить «остров свободы» для российских туристов. Например, это может быть семейный, пляжный, медицинский и другие виды. Министр выразил надежду на то, что туристы из разных регионов РФ будут приезжать отдыхать на Кубу.

Ранее стало известно, что власти Кубы готовы принять свыше 200 тысяч российских туристов в 2024 году. Министра туризма острова свободы отметил, что пока это не очень много, но кубинское гостеприимство продолжит совершенствоваться в надежде на мотивирующий результат.