На каких туристических направлениях летом подешевеет отдых

Летом отдых для россиян станет дешевле в ряде стран. Подробности раскрыл доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

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«Снижение стоимости путевок в ОАЭ и на Шри-Ланку – замечательная новость для российских туристов, которым надоел отдых в Турции и Египте», – отметил эксперт.

По словам Гареева, цены на путевки на Шри-Ланку и в Дубай начинаются от 80 тысяч рублей на человека с перелетом. Однако низкий сезон для таких курортов именно летом. В Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке бывают дожди и штормы.

Эксперт отметил, что перелеты в эти страны достаточно долгие и подходят не всем. Чтобы определить реальный спрос и влияние снижения цен на популярность направлений у россиян, нужно дождаться первых результатов после увеличения числа рейсов по данным направлениям, передает «Прайм».

В майские праздники многие россияне предпочитают провести время за границей. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, среди самых популярных направлений отдыха в эти дни – Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция.