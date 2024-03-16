Какие страны выбирали казанцы для отдыха этой зимой

Зимой казанцы предпочитают отдыхать в странах Азии: Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам. Также были интересны Мальдивы, Куба, остров Хайнань в Китае. Об этом «Реальному времени» рассказала турагент Алина Гумерова.

Причиной этому является, что эти туры круглогодичные. В эти страны можно полететь как зимой, так и летом.

«Реальное время» выяснило, что, несмотря на эти популярные направления, казанцы также выбирали Турцию, Египет и ОАЭ.

— Эти направления выбирали, потому что были выгодные цены, морской воздух. Отдохнуть в отелях по выгодным предложениям, — об этом в диалоге с корреспондентом «Реального времени» сообщила работник турагентства SunTour Алина Гумерова.

Также она отметила, что зимой на лето казанцы активно бронировали туры в Турцию и Египет. В это время раннее бронирование очень популярно, и спрос увеличился именно в эти страны.