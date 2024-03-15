Туристический ретропоезд из Туапсе в Абхазию возобновит работу с 1 мая

Туристический ретропоезд, оформленный в стилистике 70-80-х годов прошлого века, возобновит движение между Туапсе и Абхазией с 1 мая. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

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"С 1 мая вновь возобновятся поездки ретропоезда по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра. Поезд #927/928 будет курсировать по 7 октября включительно", - говорится в сообщении со ссылкой на РЖД.

Ретропоезд сформирован из 10 вагонов, билеты уже появились в продаже. В частности, стоимость проезда из Сочи до Гагры составит от 805 рублей, из Туапсе до Гагры - от 875 рублей (минимальная цена указана на проезд в общем вагоне).

"Для тех, кто выбирает такой способ путешествия в Абхазию и обратно, пограничные и таможенные формальности на российско-абхазской границе пройдут незаметно и точно по времени", - добавили в АТОР.

Ранее со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу сообщалось, что в составе туристического поезда, маршрут которого является сезонным, есть вагон-ресторан, в котором на выбор предлагаются блюда не только русской, но и абхазской кухни - аджапсандал, акутеицарш (курица под ореховым соусом), шашлык. Во время поездки пассажиры могут оформить экскурсии к различным достопримечательностям Абхазии, в частности, к озеру Рица, в Новый Афон, Пицунду или обзорную экскурсию по Гагре.