«Как Индия, только все минусы умножены на два». Россияне оценили запуск рейсов в Бангладеш

Россия проявляет большой интерес к запуску прямого авиасообщения с Бангладеш. Об этом заявило Министерство гражданской авиации и туризма южноазиатского государства. Они ссылаются на слова посла РФ в этой стране Александра Мантыцкого. Если перевод с бенгальского верен, то он на одной из встреч сказал, что «россияне предпочтут посетить Бангладеш, а не другие государства, если между Москвой и Даккой будет установлено прямое воздушное сообщение».

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Туристы не приняли эти слова всерьез:

«Это же просто дипломатические любезности, не более того, а они поверили», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Судя по результатам опроса, из более тысячи проголосовавших в Бангладеш успели побывать всего четыре человека. Тем не менее 27% респондентов не прочь посетить эту азиатскую страну.

Однако некоторые их отговаривают:

«Очень своеобразная культура. Примерно как Индия, только все минусы умножены на два. Меня такая экзотика не впечатляет».

Ранее TourDom.ru писал, что туристов не слишком вдохновило открытие прямых рейсов в Пакистан.