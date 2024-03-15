Две страны ЕС уже скоро начнут выдавать «шенген» россиянам

Всё потому, что эти страны Евросоюза с 31 марта 2024 года частично присоединятся к Шенгенской зоне. После этого туристам будут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы типа C. По национальным попасть в другие страны путешественники не могут. Кстати, чтобы получить «шенген», придётся сдавать биометрию.

«Ожидается, что с 1 апреля Болгария и Румыния начнут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы типа C», — сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как будет работать «шенген»

Время пребывания в этих странах будет входить в срок нахождения в Шенгенской зоне. То есть максимум там можно будет находиться 90 дней в течение полугода. Выезд на родину или в другую страну обнулить этот срок не сможет.

Сроки оформления визы для россиян пока не уточняются. В посольстве Болгарии сказали, что сейчас «идут консультации и тестирование системы».

Можно ли будет въехать в Шенген по национальной визе

Если вы получали краткосрочную визу Румынии или Болгарии до 31 марта, то вы не сможете путешествовать по ней по другим странам Шенгенской зоны. Но если есть виды на жительство в этих странах и долгосрочные визы D, выданные до указанной даты, то Шенген останется доступен.

«С 31 марта в Болгарию и Румынию нельзя будет въехать по кипрской национальной визе. Республика Кипр не входит в Шенгенскую зону», — добавили в АТОР.

Где ещё можно получить «шенген»

Сейчас «шенген» россиянам сейчас получить непросто, но всё же есть страны, которые его оформляют. По данным АТОР, легче всего получить визу через венгерские и греческие визовые центры.

Также заявки на шенгенскую визу для туристических целей у россиян по-прежнему принимают Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Словения, Швейцария и Португалия.

Болгария и Румыния, несмотря на членство в ЕС, ранее не входили в Шенгенскую зону. В конце 2023 года Совет ЕС одобрил для них «частичный Шенген». Теперь гражданам разрешён безвизовый въезд через аэропорты и морские порты. Контроль на сухопутных границах всё ещё есть, но позднее его могут отменить.

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