Какова стоимость пляжных туров «все включено» на люксовый курорт на Каспии

Летом 2024 года туристические агентства Coral Travel, Anex, FUN&SUN и PAC Group ввели в продажу пакеты отдыха в пятизвездочный курорт Rixos Water World Aktau, который находится в Казахстане у берегов Каспийского моря. По данным Ассоциации Туроператоров России (АТОР), этот курорт является первым и единственным в своем классе в данном регионе. Туристическая компания PEGAS Touristik также находится в процессе заключения договора с этим отелем, пишет Центральная Служба Новостей.

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Курорт, расположенный в двадцати километрах от города Актау, предлагает 500 номеров, обслуживание по принципу «все включено» и доступен для бронирования с возможностью прямых перелетов от «Аэрофлота» из Москвы или без включения стоимости перелета. «Аэрофлот» планирует осуществлять полеты в Актау три раза в неделю в летний период, стоимость билета в одну сторону в июне составит от 12 тысяч рублей.

В предыдущем сезоне компания Red Wings выполняла рейсы в Актау из Москвы, Екатеринбурга и Казани, но пока не ясно, будут ли эти рейсы продолжены в следующем сезоне. Несмотря на то, что Rixos Water World Aktau пользовался устойчивым спросом среди российских отдыхающих, продажи курорта не достигли уровня популярности таких же отелей сети Rixos в Турции и Египте, из-за сезонности и короткого периода купания в Каспийском море.

Курорт привлекателен для широкого круга отдыхающих, в том числе для семей, благодаря системе «все включено», которая предусматривает разнообразный выбор блюд и напитков, а также наличие подогреваемых бассейнов, аквапарка и SPA-центра. Согласно статистике FUN&SUN, средний срок пребывания туристов составляет восемь ночей, преимущественно в летний период.

Кроме того, отель отличается наличием развлечений для детей, таких как тематический парк и аквапарк с неограниченным доступом, а также возможностью въезда для граждан РФ по внутреннему паспорту. Сравнение стоимости показывает, что отдых в Rixos Water World Aktau может оказаться более выгодным по сравнению с аналогичными отелями в Турции как с учетом перелета, так и без него. Например, стоимость тура на семь ночей с перелетом из Москвы на двоих начинается от 250 тысяч рублей, тогда как похожий тур в турецкие отели Rixos обойдется от 305 тысяч рублей на двоих.