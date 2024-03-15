Болгарский Шенген упростит россиянам отдых

Шенгенские визы, которые начинает выдавать россиянам Болгария, упростят отдых в этой стране и на Кипре, объяснил в интервью НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян.

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Ранее стало известно, что посольство Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге с 1 апреля впервые начнут оформлять гражданам РФ шенгенские визы двух типов: первый распространяется на Болгарию, Кипр и Румынию, второй – на все страны Шенгенского пространства.

«Будут выдаваться два типа виз. Первый (тип С) - для Болгарии и других стран, не входящих в Шенгенский договор, но являющихся частью Евросоюза, второй (тип D) – классический Шенген, с которым можно путешествовать везде. Большого роста спроса мы не ожидаем, потому что на первых порах они будут осмотрительны при выдаче виз категории D. Сейчас мы видим, что общее правило – выдавать россиянам краткосрочные визы. При этом туристы, которые рассчитывают обратиться за визой, с которой можно ездить по всему Евросоюзу, скорее всего, так и продолжат пользоваться услугами других стран, таких как Франция, Италия, Греция и Испания», - сказал Мурадян.

По его словам, отдых в Болгарии сейчас стоит порядка 200 тыс. рублей в неделю на двоих.

«Пока путешествие в Болгарию вдвоем будет обходиться где-то в районе 200 тысяч рублей на неделю. Билеты с транзитом будут стоить в районе 50-80 тысяч рублей, а неплохой отель можно забронировать за 100 тысяч рублей на неделю на двоих. Спрос на Болгарию такой же, как и на остальную часть Восточной Европы. Туда ездит небольшое количество туристов, в основном через третьи страны, например, Армению. Румыния точно не интересна россиянам, а вот Кипр востребован, и это удобный вариант, если ты получил болгарский "урезанный" Шенген», - заключил собеседник НСН.

По данным властей Кипра, поток туристов из России в эту страну в 2023 году увеличился на 45% по сравнению с 2022 годом. Островное государство в прошлом году посетили около 65 тысяч россиян, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».