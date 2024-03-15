Между Белоруссией и Курской областью хотят наладить прямое авиасообщение

Белоруссия и Курская область планируют наладить прямое авиасообщение после снятия бесполетной зоны над российскими регионами, это позволит увеличить туристический поток. Об этом сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Белоруссия в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

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"После снятия режима бесполетной зоны и открытия международного аэропорта Курска обязательно подумаем, чтобы было прямое авиасообщение с нашими крупнейшими городами белорусскими и Курской областью. И тогда туристический поток между нашей страной и Курской областью вырастет на порядок", - сказал Крутой.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что побратимские соглашения с Белоруссией подписаны между 20 муниципальными образованиями региона.

"У нас всего 28 районов. Практически каждый район имеет побратима в Республике Беларусь. Мы поставили перед собой задачу организовать какие-то совместные проекты между нашими побратимами. Надеюсь, что в течение месяца-полутора наши коллеги предложат нам проекты", - отметил Старовойт.

Крутой уточнил, что в Курской области развит промышленный туризм, в Белоруссии нет цельных концепций в данном направлении, поэтому страна изучит опыт российского региона и постарается его перенять.

"В свою очередь пригласили ответственных должностных лиц, занимающихся туризмом, чтобы они на нашей ближайшей национальной выставке в Белоруссии сделали масштабную презентацию возможностей Курской области", - отметил Крутой.

Также он уточнил, что планируется наладить сотрудничество и в сфере ЖКХ.