В ХМАО запустят новые авиарейсы в Азербайджан и Узбекистан

Весной в ХМАО запустят прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан). Авиакомпания начнет «ИрАэро» выполнять полеты с 8 апреля.

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«В расписании аэропорта Нижневартовска вскоре появятся новые международные рейсы в Азербайджан и Узбекистан. Выполнять полеты в столицу Азербайджана с 8 апреля будет авиакомпания „ИрАэро“, это новое направление для аэропорта. Самолеты будут отправляться по понедельникам», — сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска.

Билет на рейс будет стоить порядка 20 тысяч рублей. Прежде в Баку можно было улететь только из Сургута на самолетах Utair.

Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Махачкалу (Дагестан). Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю.