Школьник рассказал о путешествии автостопом по Средней Азии

Дмитрий Пономарёв – один из самых молодых автостопщиков в России. Ему ещё нет 18, а он уже объехал более 50 регионов России и Среднюю Азию. Мы поговорили с Дмитрием и узнали, как ему удаётся в столь юном возрасте отпрашиваться у родителей на такие далёкие и сложные поездки и не страшно ли путешествовать по стране с незнакомыми людьми. Вышел из дома Ученик 11-го класса московской школы Дмитрий Пономарёв путешествует автостопом с 14 лет. Начинал с небольших прогулок.

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«Я даже не осознавал себя путешественником, – признался школьник. – Просто шёл и смотрел то, что мне интересно. В 13 – 14 лет ездил по столице на общественном транспорте. Колесил по городу и активно его изучал».

В марте 2020 года Дмитрий отправился в своё первое большое путешествие – на электричке до Тулы. Тогда ему было всего 14 лет.

«Волнения не было, – рассказывает Дмитрий. – Поездка получилось интересной и познавательной. Вернулся также на электричке. Потом начал ездить на поездах ржд и на электричках в разные города».

Постепенно тяга к путешествиям стала сильнее – Дмитрию захотелось отправиться в другие страны.

«Со временем появляется желание расширять радиус путешествий, – поделился школьник. – Это бывает в любом увлечении».

Вместо электричек Дмитрий всё чаще стал путешествовать автостопом – иногда один, иногда в компании сверстников. Найти единомышленников своего возраста Дмитрию удалось в сообществе ВКонтакте «Академия Вольных Путешествий».

«Вольные Путешествия» – это метод перемещения, когда главным источником знаний о местности являются местные жители, – объясняет юный путешественник. – Передвигаясь автостопом, мы общаемся с местными жителями и видим мир таким, какой он на самом деле. По дороге нас подвозят или приглашают к себе в гости самые разные люди». Долгий путь Сегодня за спиной Дмитрия уже 58 регионов России – от Дальнего Востока до русского Севера и Кавказа. Побывал он и в шести странах: Беларусь, Монголия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Летом Дмитрий отправился в непростое путешествие по Средней Азии. Путь занял примерно 75 дней.

«Большие путешествия я планирую за несколько месяцев, или даже за год, – рассказал школьник. – Путешествие по Средней Азии я спланировал ещё зимой 2023 года вместе с хорошим знакомым, путешественником и писателем Антоном Кротовым, который и предложил такую идею».

Одним из самых сложных пунктов подготовки к такому путешествию стали бюрократические вопросы. Поскольку Дмитрий несовершеннолетний, для поездок без родителей ему нужно оформлять дополнительные документы.

«Родители оформили у нотариуса доверенность, с помощью которой я могу перемещаться самостоятельно и даже выезжать за пределы РФ», – поделился школьник.

Хотя автостоп и долгие путешествия очень опасны, родители Дмитрия относятся к увлечению сына спокойно. По словам юного путешественника, он много рассказывал о своих планах и путешествиях. И это помогло родителям принять такой «кочевой» образ жизни своего ребёнка.

«Когда вы мало общаетесь с родителями, они думают, что вы что-то от них скрываете, – объясняет школьник. – Нужно рассказывать о своих увлечениях, о том, что вы узнали, что поняли и чему научились. Тогда родители будут понимать вас».

Путешествия проходят по одной схеме: компания приезжает в город, остаётся там на несколько дней, изучает его, встречается с местными жителями и двигается дальше.

«Во время путешествий мы в основном ночуем в гостях у местных жителей, которых находим заранее по интернету или через друзей и знакомых, – рассказал Дмитрий. – Передвигаясь автостопом, мы лучше понимаем жизнь в той или другой стране, лучше понимаем их устройство и особенности».

Деньги на путешествия Дмитрий зарабатывает сам. Так, на 75-дневное летнее путешествие Дмитрий потратил около 17 тысяч рублей, которые заработал курьером.

Ребята отправились в Казахстан, потом в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Завершалось путешествие в Афганистане, но туда школьник попасть не смог – был конец августа, нужно было возвращаться на учёбу.

Сейчас у Дмитрия горячая пора – подготовка к ЕГЭ. Но, по его словам, совмещать школу и автостоп совсем не трудно.

«В целом у школьника есть довольно много свободного времени, – уверен Дима. – Например, у меня учёба проходит с понедельника по пятницу, а выходные или каникулы можно посвятить путешествиям. Смена фона и людей вокруг положительно сказывается на человеке, так как мозг в новой обстановке способен выявить какие-нибудь новые мысли или получить новый опыт». Дальняя дорога «Во время путешествия автостопом нужно соблюдать внимательность, обязательно пристёгиваться, находить общий язык с водителями, – говорит Дмитрий. – Водителю нужно заранее дать понять, где вам лучше выйти. Нужно уметь ориентироваться на местности».

Мифы о том, что путешествия автостопом опасны, потому что водитель может оказаться человеком неуравновешенным, преступником или даже маньяком, Дмитрий уверенно опровергает.

«Я тоже так раньше думал, – улыбается он. – Но, уже остановив первую машину в феврале 2022 года и пообщавшись с водителем, я понял, что абсолютное большинство водителей – такие же, как и мы с вами. Помните: «что вы излучаете, то и притягиваете». Скажем, если вы ведёте антитрезвый образ жизни, то будете встречать похожих людей. А если соблюдаете трезвость, занимаетесь хорошим и интересным делом, таких же людей будете к себе притягивать».

Многие верят, что водитель и автостопщик могут стать настоящими друзьями, как в фильме «Брат‑2». И доля правды в этом есть.

«Меня часто подвозили близкие по духу и мировоззрению водители, – делится школьник. – Они могут работать в разных местах, водить маленький автомобиль или огромную фуру. Некоторые их фразы и цитаты я даже записывал. В такие моменты мы осознаём единство и братство человечества».

Сейчас Дмитрий вместе с другими любителями автостопа отправились в совместную молодёжную поездку. Они уже успели посетить Йошкар-Олу, Казань, Чебоксары и, конечно же, Нижний Новгород.

«Нижний Новгород я могу назвать одним из самых больших и интересных городов России, в которых я побывал, – поделился школьник. – Могу отметить Нижегородский кремль, новую набережную, Стрелку и в целом центр города в его нагорной части».

Дмитрий планирует и дальше путешествовать по России и другим странам. В следующее большое путешествие по Сибири, Китаю и Юго-Восточной Азии он планирует отправиться в сентябре. Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи иностранные гости из 50 государств посетили Городец, Чкаловск и Выксу.