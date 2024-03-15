Шанхай и Манчестер впервые запустят пассажирское авиасообщение

Регулярное пассажирское авиасообщение между Шанхаем и Манчестером впервые будет запущено в июле 2024 года. Об этом сообщает информационный ресурс "Пэнпай".

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Перевозки с 3 июля будет осуществлять авиакомпания Juneyao Airlines. Согласно достигнутой договоренности, первоначально планируется три рейса в неделю в обе стороны по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Шанхая будет осуществляться из международного аэропорта Пудун.

Для авиакомпании это будет шестой дальний международный рейс. В настоящее время Juneyao Airlines уже обслуживает перелеты в несколько стран Северной, Западной и Южной Европы. Речь идет о Бельгии, Великобритании, Греции, Италии, Финляндии.